Через дефіцит зброї: ISW попереджає про ризиковану для ЗСУ ситуацію на фронті

За даними експертів, активний наступ окупантів може трапитися за умови, якщо постачання зброї українським військовим від партнерів скорочуватиметься.

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Брак боєприпасів і військового спорядження, зумовлений затримками в постачанні зі США, може серйозно підірвати оборонну готовність у районі поточної лінії фронту. Це створює сприятливі умови для можливого використання російськими військовими стратегічної переваги з метою здійснення раптового і несподіваного прориву. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з даними військових аналітиків, Україна надає пріоритет секторам, які піддаються найбільш інтенсивним російським наступальним операціям, що може призвести до утворення вразливих точок в інших областях.

Експерти також висловили побоювання щодо можливості використання російськими військами цієї ситуації для несподіваного просування вперед. Вони попередили, що такий прорив може статися, особливо якщо постачання зброї українським військовим буде далі скорочуватися.

У ISW підкреслили, що збереження Росією ініціативи по всій лінії фронту підвищує ймовірність такого сценарію, оскільки це дає російському військовому керівництву можливість вільно регулювати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту відповідно до їхніх стратегічних цілей.

Також у джерелі заявили, що українські військові, ймовірно, намагаються пом'якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, і визначають пріоритетні ділянки на фронті. Але це приховує ризики для українських сил.

Нагадаємо, 12 березня США анонсували пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. До нього увійдуть протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси, зокрема до реактивних систем HIMARS, боєприпаси до стрілецького озброєння тощо.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що "перебуває в позитиві" від відповіді партнерів щодо надання українській стороні американських далекобійних ракет ATACMS із дальністю до 300 км. Україна розраховує отримати ці ракети. Росія розуміє, як Сили оборони використовуватимуть це озброєння на фронті, впевнений Зеленський.