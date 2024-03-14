Из-за дефицита оружия: ISW предупреждает о рискованной для ВСУ ситуации на фронте

По данным экспертов, активное наступление оккупантов может случиться при условии, если поставки оружия украинским военным от партнеров будут сокращаться.

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Нехватка боеприпасов и военного снаряжения, обусловленная задержками в поставках из США, может серьезно подорвать оборонную готовность в районе текущей линии фронта. Это создает благоприятные условия для возможного использования российскими военными стратегического преимущества с целью осуществления внезапного и неожиданного прорыва. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Согласно данным военных аналитиков, Украина предоставляет приоритет секторам, подвергающимся наиболее интенсивным российским наступательным операциям, что может привести к образованию уязвимых точек в других областях.

Эксперты также выразили опасения относительно возможности использования российскими войсками данной ситуации для неожиданного продвижения вперед. Они предупредили, что такой прорыв может произойти, особенно если поставки оружия украинским военным будут дальше сокращаться.

В ISW подчеркнули, что сохранение Россией инициативы по всей линии фронта повышает вероятность такого сценария, поскольку это дает российскому военному руководству возможность свободно регулировать интенсивность операций на любом участке фронта в соответствии с их стратегическими целями.

Также в источнике заявили, что украинские военные, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов и определяют приоритетные участки на фронте. Но это скрывает риски для украинских сил.

Напомним, 12 марта США анонсировали пакет помощи по безопасности Украине на сумму 300 миллионов долларов. В него войдут противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы, в частности к реактивным системам HIMARS, боеприпасы к стрелковому вооружению и тому подобное.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "находится в позитиве" от ответа партнеров о предоставлении украинской стороне американских дальнобойных ракет ATACMS с дальностью до 300 км. Украина рассчитывает получить эти ракеты. Россия понимает, как Силы обороны будут использовать это вооружение на фронте, уверен Зеленский.