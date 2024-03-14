Проблема не в мощностях и деньгах: Столтенберг высказался о нехватке боеприпасов в Украине

По словам генсека НАТО, союзники Киева не обеспечивают Украину достаточным количеством снарядов, что имеет последствия на поле боя.

Related video

В четверг, 14 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина испытывает нехватку боеприпасов из-за отсутствия политической воли союзников. Об этом пишет Politico.

Глава НАТО сказал, что США, Канада и Европа "должны делать больше". Он также заявил о необходимости долгосрочных обязательств, чтобы украинцы имели возможность строить планы.

Важно

"Это критический момент": Столтенберг призвал НАТО не дать Путину одержать победу в войне

"Союзники по НАТО не обеспечивают Украину достаточным количеством боеприпасов, и это имеет последствия на поле боя каждый день", — отметил он.

Столтенберг также подчеркнул, что это одна из причин, почему российские военные смогли добиться некоторых успехов на поле боя за последние недели и месяцы. В связи с этим он призвал передать Украине больше боеприпасов, отметив, что у союзников есть для этого ресурсы.

"Конечно, у нас есть потенциал, у нас есть экономика, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно. Это вопрос политической воли принимать решения и расставлять приоритеты в поддержке Украины", — сказал Столтенберг.

Как отмечают журналисты, его заявление прозвучало на фоне того, что Конгресс США продолжает уклоняться от голосования по вопросу о выделении десятков миллиардов долларов на военную помощь Украине, а большая часть взносов ЕС в Фонд помощи Украине не будет предоставлена в виде новых денежных средств.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) от 13 марта говорится, что нехватка боеприпасов и военного снаряжения, обусловленная задержками в поставках из США, может серьезно подорвать обороноспособность на линии фронта.

В свою очередь советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр 13 марта заявил, что первая партия боеприпасов к артиллерии, закупленная не в странах Евросоюза, приедет в Украину не ранее июня 2024 года.