Медведєв назвав Латвію "країною, якої не існує" і опублікував фото шибениці

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв проілюстрував "альтернативну формулу миру" і пригрозив повішенням "винним в обстрілах російських міст".

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв прокоментував останню заяву президента Латвії Едгарса Рінкевичса, який вважає, що Україна повинна перемогти у війні, а Росія має бути розгромлена. У своєму Telegram-каналі колишній президент РФ розмістив фотографію Харківського судового процесу над трьома німецькими військовослужбовцями та одним місцевим колаборантом, яких засудили до смертної кари через повішення.

Медведєв написав, що це "альтернативний фотоваріант формули миру для київської нацистської зграї".

Харківський процес 1943 рік Фото: Дмитро Медведєв / Telegram

"І там же бовтатимуться виродки, що обстрілюють мирних жителів наших міст, і разом з ними той, хто видає себе за президента Латвії — країни, якої не існує — Рінкевичса, який побажав смерті Росії", — заявив експрезидент Росії.

Свій допис Медведєв закінчив крилатим латинським виразом "Memento mori!", що перекладається як "Пам'ятай про смерть!"

Медведєв запропонував "альтернативну формулу миру" Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 березня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтримав заяви французького колеги Еммануеля Макрона про "червоні лінії" щодо Російської Федерації.

14 березня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв оприлюднив так звану "російську формулу миру". Він вважає, що Україна має оголосити "повну і беззастережну капітуляцію", "провести демілітаризацію", "відправити у відставку всі конституційні органи влади" та "негайно провести вибори до тимчасового парламенту".