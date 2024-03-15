"Повинні застосувати п'яту статтю": Росія наблизилася до червоної лінії НАТО, — ЗМІ

До п'ятої статті статуту НАТО вдавалися тільки один раз в історії — для підтримки США після терактів 11 вересня. У Кремлі неодноразово заявляли, що їх не відлякає присутність високопоставлених осіб в Україні.

Можливе придушення Росією супутникового сигналу літака з британським міністром оборони Грантом Шаппсом, якщо підтвердиться, може стати останнім заграванням Москви з червоними лініями НАТО. Про це пише Newsweek.

Грант Шаппс повертався з поїздки на військову базу НАТО в Польщі, і поруч із російським ексклавом Калінінградом, відомим як центр радіоелектронної боротьби, перешкоди тривали близько пів години. Мобільний зв'язок не працював, а пілотам довелося визначати місце розташування за допомогою альтернативних технологій.

Це не перший і навіть не найсерйозніший випадок, коли мала місце загроза високопоставленому представнику НАТО. Автори публікації як приклад наводять обстріл Одеси, коли російська ракета впала недалеко від місця, де перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Убивство або поранення керівника країни НАТО не приведе в дію 5-ту статтю Альянсу про колективну безпеку. Хоча, за словами журналістів, союзники згодні, що збройний напад на одного або кількох із них у Європі чи Північній Америці має розглядатися як напад на всіх, і тому має застосовуватися 5-та стаття.

В установчому документі НАТО згадується, що будь-яка військова допомога має надаватися відповідно до конституційних процесів, тобто за згодою національних органів.

Цей пункт був пущений в дію тільки один раз — для підтримки США після терактів 11 вересня.

У Кремлі неодноразово заявляли, що їх не відлякає присутність високопоставлених осіб в Україні. Російські снаряди падали на Київ у квітні 2022 року, коли там перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. А в перші години повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року під час першого бомбардування Києва в місті були міністри закордонних справ Естонії та Латвії.

Нагадаємо, що під час ракетного удару по Одесі 15 березня загинули колишній заступник мера Одеси Сергій Тетюхін та ексзаступник управління Національної поліції Олександр Гостищев.

Також повідомлялося, що Португалія надасть €100 млн для закупівлі боєприпасів для України.