Путін налякав західну ПРО ракетами "Авангард": яку оцінку дають експерти

Аналітики відзначають потенційні вразливості в російській системі оборони. Зокрема розгортання F-35 біля кордонів РФ становить загрозу для російських МБР.

Президент РФ Путін 13 березня під час інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що реактивний комплекс "Авангард", який впроваджено до складу Російських стратегічних ядерних сил, "перекреслив" сотні мільярдів доларів інвестицій США та їхніх союзників у технології протиракетної оборони. Однак поблизу російських кордонів розміщені винищувачі F-35, які до 2023 року будуть оснащені протиракетними системами, що становлять загрозу для передового ракетного озброєння РФ. Про це 15 березня розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Глава Кремля заявив про перевагу міжконтинентальної ракети "Авангард", інтегрованої з гіперзвуковим планерним блоком, над великими системами протиракетної оборони Сполучених Штатів. Він наголосив на здатності "Авангарду" обходити системи протиракетної оборони, яка нібито розвиває швидкість у 27 Махів і здійснює курсові маневри, що робить практично неможливим його відстеження і перехоплення.

Незважаючи на заявлені значні можливості "Авангарду", експерти відзначають потенційні вразливості в російській системі оборони, включно з ударами по ракетних шахтах і перехопленням на ранніх стадіях запуску. Зростаюче розгортання винищувачів F-35 біля кордонів Росії також становить загрозу для російських міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Потенціал комплексу "Авангард": думка експертів

Профільні ресурси пишуть, що теоретично комплекс "Авангард" забезпечує практично необмежену дальність дії. Так, в якості ракетного прискорювача "Авангард" використовує МБР УР-100Н УТТХ, яка виводить надзвуковий розгінний блок на потрібну висоту і швидкість.

Після розгону ракета прямує до цілі небалістичною траєкторією. Ця характеристика помітно відрізняє гіперзвукову зброю типу "Авангард" від традиційних МБР, пропонуючи менш передбачувані траєкторії польоту і сигнатури після старту, що робить їх складнішими для виявлення, відстеження або ураження системами протиракетної оборони.

Комп'ютерна графіка, що супроводжує заяву Путіна, показала, як ракета прокладає курс із Росії в Атлантику, облітає південноамериканський мис Горн, а потім продовжує завдавати ударів по цілі на Гаваях.

Тим часом колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов ще 2018 року висловив думку, що фахівці скептично ставляться до можливостей чергової російської зброї в дусі "Аналогів немає".

"Інженери-теплотехніки, які обізнані в можливостях металу за високих температур, говорять про те, що за таких швидкостей, які заявляють у Кремлі, ракета мала просто зруйнуватися. Фахівці поки вельми скептично ставляться до інформації про цю ракету", — каже Селезньов.

Відповідь на слова Макрона

Оглядачі також зазначили, що згадка про "Авангард" відбувається в той момент, коли потенційна участь європейських військових в Україні поновлює дискусії про ядерну зброю і баланс сил між Заходом і Росією.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність своєї країни протистояти будь-якій перевазі Росії в українському конфлікті, закликавши союзників не змиритися з поразкою і розглянути "всі можливі варіанти дій" для підтримки України.

Раніше політичний оглядач Леонід Швець в інтерв'ю Фокусу розповів, що всі реляції з боку Путіна про готовність відстоювати територію Росії за допомогою ядерної зброї, є лише передвиборчою пропагандою.