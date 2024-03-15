У Силах оборони назвали тип ракет, якими Росія ударила по Одесі 15 березня

Загарбники атакували обласний центр балістичними ракетами "Іскандер", запущеними з Криму, розповіли у командуванні.

З'явилися деталі російської смертоносної атаки по Одесі 15 березня. Окупанти запустили по місту ракети типу "Іскандер". Про це йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Зазначається, що через ракетну атаку по цивільних об'єктах міста відомо про руйнування триповерхової будівлі рекреаційного об'єкта, пошкодження мінімум десяти приватних будинків, станції техобслуговування, газопроводу низького тиску, автівок швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів.

Станом на зараз рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Продовжується розбір завалів. Жертвами обстрілу стали 14 осіб, зокрема мешканці району міста, медик рятувальник. Поранення отримали ще 46 людей, у тому числі 8 рятувальників. На місці працють співробітники відповідних служб. Решта інформації потребує уточнень.

Тим часом одеська мерія повідомила, що завтрашній день, 16 березня, у місті оголошено днем жалоби для вшанування пам'яті загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу. На будівлях приспустять державний прапор України та прапор міста Одеси. При цьому місцевим підприємствам, організаціям та закладам рекомендують ввести обмеження на використання музики та не проводити розважальні заклади.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва 15 березня Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).