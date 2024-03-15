Чергове сходження боєприпаса РФ: на житловий квартал в Торезі впала російська авіабомба (фото)

Боєприпас "приземлився" неподалік житлових будинків. На місце прибули спецслужби і вирішували, як його утилізувати.

На Донеччині сталося чергове сходження російського боєприпаса. Величезна авіабомба впала просто у житлові квартали окупованого Торецька. Про це 15 березня повідомив український блогер та журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

"Чергова російська авіабомба зірвалася та впала у житлових кварталах окупованого Тореза Донецької області. Дивом вона не вибухнула і ніхто не загинув. А якби вибухнула, зараз би вся пропаганда підняла виття про "удари по мирних жителях Донбасу", — написав він.

На опублікованому фото видно, що боєприпас лежить між деревами. Біля нього скупчилися працівники спеціальних служб і розмірковують, куди і як його прибрати з населеного пункту.

Нагадаємо, що 8 січня на окупованій частині Луганської області упала фугасна авіабомба ФАБ-250, яку літак ЗС РФ впустив на шляху до лінії фронту. Авіабомба не вибухнула, але жителів навколишніх будинків евакуювали.

Раніше у центрі російського Бєлгорода 21 квітня впала авіабомба. Внаслідок вибуху на землі утворилася вирва діаметром 20 метрів. В Міноборони РФ заявили про "нештатне сходження авіаційного боєприпасу" під час виконання польоту винищувача Су-34.