Найбільша шкода: Зеленський анонсував нові удари по РФ (фото)

За словами президента, чим більше російська держава втрачатиме, тим більшою буде ціна її агресії, а справедливе завершення цієї війни — ближчим.

У п’ятницю, 15 березня, президент України Володимир Зеленський провів важливі військові наради. Про це він повідомив в офіційному телеграм-каналі.

Як зазначив президент, насамперед з головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем були узгоджені подальші дії на ключових ділянках фронту, а з головою СБУ Василем Малюком і начальником ГУР Кирилом Будановим — визначено найуразливіші місця ворога.

"Ті, де ми можемо завдати йому (ворогу. — Ред.) найбільшої шкоди. І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", — запевнив Зеленський.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Щодо виробництва і подальшого використання високотехнологічної зброї, зокрема дронів, обговорення відбулося із заступником головкома Вадимом Сухаревським, урядовцями, представниками інших відомств, що відповідають за напрямок безпілотних систем.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Тож визначили відповідні завдання і терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", — підсумував президент.

Фокус писав, що у Верховній Раді пояснили, чому Зеленський залишиться легітимним президентом після 20 травня 2024 року.