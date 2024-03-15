"Продовжимо масовану атаку": в РДК виступили з новим зверненням до росіян

У мережі з'явилися відео, на якому нібито колона військової техніки Російського добровольчого корпусу рухається на території Росії.

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) оголосили про організацію повторного гуманітарного коридору в Курській і Бєлгородській областях Російської Федерації. Повідомлення опубліковано в офіційному Telegram-каналі підрозділу.

"У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей ми знову закликаємо до термінової евакуації мешканців Бєлгородської та Курської області. Збережіть свої життя й життя ваших дітей!" — заявили добровольці.

В РДК зазначили, що військовослужбовці ЗС РФ ховаються серед цивільних. У зв'язку з цим добровольці закликають мирних жителів скористатися можливістю безперешкодно вийти зі згаданих регіонів.

Повідомляють, що новий гуманітарний коридор буде відкрито з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня (за московським часом).

В РБК знову закликали до евакуації Фото: Скриншот

"Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській і Курській області", — попередили в РДК.

Водночас у мережі з'явилися кадри, на яких, як стверджується, колона РДК рухається по території Росії. Відповідне відео зокрема публікує Telegram-канал "Труха".

Нагадаємо, 15 березня бійці розвідгрупи Російського добровольчого корпусу показали роботу в тилу ворога в Бєлгородській області РФ. Добровольці зняли обстановку та показали своїх бійців із розвідгрупи.

Президент РФ Володимир Путін прокоментував бої, які ведуть бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону на території Курської та Бєлгородської областей. Глава держави заявив, що ППО Росії нібито відбиває до 95% атак.