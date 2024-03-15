Ракети Hydra 70 і Zuni: Греція готова поставити Україні п'ять видів боєприпасів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Афіни ще можуть передати Києву 70 американських гаубиць М114А1. Раніше їх вважали непотрібними для військових операцій, але потім вирішили, що в умовах української весни ця артилерія 60-х років буде ефективною.

Представники Греції повідомили владі ЄС, яка несе відповідальність за координацію допомоги Києву, що в поточному році нададуть Україні боєприпаси через Чехію. Зокрема, будуть і ракети Hydra 70 для вертольотів. Про це повідомляє видання Kathimerini.

Представники Афін і Праги обговорюють вартість цих системи й надалі планують підписати двосторонні угоди.

Що Греція надасть Україні:

2000 американських некерованих авіаційних ракет класу "повітря-земля" Zuni калібру 127 мм;

180 некерованих авіаційних ракет Hydra 70, знову ж таки американського виробництва, "які перебувають у верхній частині списку українських запитів";

90 тисяч боєприпасів для гранатометів M67 калібру 90 мм;

4 млн патронів для стрілецької зброї;

70 американських 155-мм гаубиць М114А1 60-х років випуску зі складів Грецької армії.

Повідомляється, що раніше гаубиці М114А1 вважали зайвим озброєнням для операційних потреб. Але згодом вирішили, що в умовах в'язкого ґрунту української весни вони будуть ефективні. Це вже друга партія M114A1, які Греція відправить через Чехію.

Наступного тижня міністр оборони Греції Нікос Дендіас відвідає зустріч представників НАТО й інших країн-донорів України.

Раніше Греція передала ЗСУ зенітні комплекси та радянські БМП-1, в обмін на це Афіни отримали сучасніші німецькі Marder. Греція планує замінити свої застарілі ЗРК С-300 на сучасніші системи.

Нагадаємо, що новий тепловізор українського виробника Archer допоможе в боротьбі з "шахедами".

Також повідомлялося, що ветеран АТО й військовий експерт Євген Дикий висловив свою думку про те, чи варто відправляти цивільних збивати "шахеди".