Полонили 25 окупантів, інших — ліквідували: РДК запропонував губернатору забрати живих (відео)

Полонені росіяни заперечили повідомлення Міноборони про "зачистку" прикордонних областей від бійців РДК. За словами одного з військових ЗС РФ, він не бачив ліквідованих добровольців.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" полонили військових Збройних сил Російської Федерації в Бєлгородській області. Про це повідомили в пресслужбі РДК у Telegram.

Російські добровольці зауважили, що повідомлення Міністерства оборони РФ про нібито знищення РДК у повному складі — брехня.

"Обмежена військова операція у Бєлгородській та Курській областях триває і ось підтвердження — нова партія полонених із числа ЗС РФ", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі РДК опублікували відео з полоненим ЗС РФ, який заперечив повідомлення оборонного відомства про знищення російських добровольців. Натомість він зауважив, що взагалі не бачив убитих бійців РДК.

Крім цього, полонений розповів, що він з побратимами був атакований російськими добровольцями, ніхто, крім нього, не вижив. Він вважає, що на інших ділянках регіону до полону могли потрапити й інші росіяни.

У РДК підрахували кількість російських полонених, зокрема їх виявилося 25. Добровольці запросили губернатора регіону В'ячеслава Гладкова зустрітися, поспілкуватися та забрати декількох полонених.

Російське видання Astra повідомило, що бійці РДК опублікували відео з військових РФ Олексієм Колотовим. Його мати підтвердила, що хлопець у полоні.

"Мені другий син зателефонував, зараз ми намагаємося додзвонитися до невістки, дізнатися", — сказала мати Колотова.

Вона розповіла, що Олексій контрактник, служив у Бєлгородській області. В нього закінчився термін контракту минулого року, проте його не відпустили з армії.

Нагадаємо, 15 березня ветеран АТО й військовий експерт Євген Дикий заявив, що рейд РДК на території Бєлгородської області має політичне підґрунтя. Він вважає, що якби мета була зайти диверсійними групами — це робилося б по-тихому.

Того ж дня президент Росії Володимир Путін повідомив, що Україна хоче зірвати вибори, а тому нібито завдає удари по населених пунктах. За його словами, ППО відбиває 95% атак.