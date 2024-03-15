Добровольці РФ показали слабкість режиму Путіна: третій день перебувають на Бєлгородщині, — Дикий (відео)

Основним завданням, мабуть, є масштабні бої й те, що російські добровольці вже перетворилися на повноцінні підрозділи зі своєю бронею. На Росії правителям можуть пробачити найстрашніші злочини, але не слабкість, каже ветеран АТО Євген Дикий.

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Російським добровольцям із Російського добровольчого корпусу (РДК), легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону, що зайшли на Бєлгородщину, ніхто не заважає просуватися розвідгрупами вглиб території області. Там малонаселена й дуже лісиста місцевість, що є ідеальною для різних підрозділів партизанського типу. Про це в інтерв'ю Фокусу зауважив ветеран АТО й військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, ці вилазки мають політичне підгрунтя, адже в РФ проходить переобрання Путіна. Якби була мета зайти диверсійним групам, то це робилося б по-тихому, каже ветеран АТО.

"Тут основним завданням, мабуть, є продемонструвати масштабні бойові дії й те, що російські добровольці вже перетворилися на повноцінні підрозділи навіть зі своєю бронею, — акцентує Дикий. — В ідеалі було б, звичайно, ще й показати, як місцеве населення радісно їх зустрічає та переходить на бік цих загонів, але, як я розумію, російське суспільство до цього ще не дозріло".

А ще, на думку військового експерта, добровольцям важливо було показати навіть відвертим "ватним" росіянам, що їхній режим слабенький. Оскільки таких громадян не хвилює несправедливість нападу РФ на Україну, то, можливо, якось змусить задуматися той факт, що Кремль абсолютно не здатен захистити мешканців РФ навіть на міжнародно визнаній частині держави.

"У Росії правителям можуть пробачити найстрашніші злочини, але не слабкість, — зазначає Дикий. — Завдання рейду російських добровольців — це показати слабкість цього режиму, і, треба віддати належне, вони з цим завданням чудово справляються вже три доби та навіть розширюють географію бойових дій".

Євген Дикий каже, що добровольці поки що не готові "йти на Москву", адже мають лише два батальйони, чого дуже мало. Для повноцінного походу треба, щоб до них масово приєднувалися інші росіяни, а поки що такого не відбувається.

"Але всьому свій час, і будь-яка ідея все ж таки для початку має бути закинута в голову соціуму, — акцентує експерт. — Треба, щоб ця ідея там закріпилася, і ось саме цим зараз і займаються російські добровольчі підрозділи".

Щоб витіснити РДК й інших добровольців із РФ, російській армії так чи інакше доведеться знімати частину підрозділів із Куп'янського напрямку, адже прикордонники, ФСБ та Росгвардія не можуть це зробити, зазначає Дикий. Але його дивує, що вже третю добу в цьому аспекті нічого не відбувається, і добровольці роблять свої справи на власній території РФ.

"Можливо, місцеві військові бояться визнати ганебність ситуації та звітують у Кремль, що "самі впораються", — каже Дикий. — Адже на місцях розуміють, що можуть залишитися без посад у разі визнання свої неспроможності витіснити добровольців".

Сам Путін у своїх заявах розповів про приголомшливий наступ ЗСУ на Курськутаі Бєлгородську області і як армія РФ відважно знищила 35 танків і американських БМП українців, каже Дикий. Він зазначає, що добровольці отримують тільки трофейну російську бронетехніку, а українська чи американська офіційний кордон із РФ ніколи не перетинає, як і бійці ЗСУ.

"Єдине, чим може підтримати операції РДК й інших добровольців українська армія, так це артилерійським вогнем, — зазначає ветеран АТО. — Наприклад, ми можемо застосувати по території РФ РСЗВ "Вампір" — чеську копію радянського "Граду", яка може стріляти модернізованими боєприпасами на 40 км".

Нагадаємо, у Міноборони РФ підтвердили висадку десанту й захід бійців у село Козинка в Бєлгородській області. Однак у ворожому міністерстві стверджують, що операцію нібито проводили "українські бойовики" й іноземні найманці.