Підлетіли на Мі-8 та зайшли у Козинку: у РФ підтвердили висадку десанту під Бєлгородом

У російському Міноборони стверджують, що вели бій у Бєлгородській області з "українськими бойовиками" та іноземними найманцями. В той самий час легіон "Свободи Росії" похизувався підготовленими для росіян "подарунками" до виборів.

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У Росії підтвердили висадку десанту на своїй території, але звинуватили в операції ЗСУ. Про це відомо з публікації пресслужби Міністерства оборони РФ від 15 березня.

У ворожому відомстві заявили, що нібито зірвали "чергову спробу прориву підрозділів ЗСУ" у Бєлгородську область. За версією РФ, 14 березня українські диверсанти та іноземні найманці висадили десант до 30 осіб за кілометр від кордону. Для цього були залучені два гелікоптери Мі-8.

Після висадки "диверсійна група" вирушила до села Козинка, бійцям вдалося зайти до кількох будинків на околиці. Тоді їх нібито виявили ЗС РФ та прикордонні органи ФСБ.

Село Козинка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Російські військові завдали ударів КАБами та з артилерії. У Міноборони РФ стверджують, що "українські бойовики" зазнали значних втрат та почали відступати. Одна група нібито намагалась закріпитись поблизу кордону і була блокована, а інша вийшла на мінне поле та була знищена.

"Одночасно з цим, вогнем РСЗВ "Торнадо" було ліквідовано групу противника, яка висувалась для евакуації поранених та вбитих українських диверсантів. Загальні втрати ЗСУ становили понад 50 осіб", — заявили у ворожому міністерстві.

Росіян запевнили, що контроль над селом "повністю відновлено" і район був зачищений. У Міноборони РФ заявили, що за три доби "українським бойовикам" не вдалося прорватись у Бєлгородську та Курську області. ЗСУ нібито втратили у боях понад 1,5 тисячі бійців, і 500 з них — загиблими.

Водночас легіон "Свобода Росії" продовжує публікувати кадри з оголошеної військової операції російських добровольців на території РФ. Легіонери 15 березня показали "подарунки", які відправляють до старту голосування у РФ.

"Із першим днем виборів! Ми свій голос віддаємо за вільну Росію", — підписали у ЛСР кадри з пострілами з міномета.

Російські добровольці закликали жителів Бєлгородської та Курської області, які не виїхали через "зелений коридор", залишатись в укриттях.

Нагадаємо, усю ніч у Бєлгородській та Курській областях діяв гуманітарний коридор для евакуації мирних мешканців. За даними ЛСР, ним скористались понад 7 тисяч цивільних машин. Після закриття коридору російські добровольці пообіцяли відновити удари по військових об’єктах у РФ.

14 березня протягом усього дня у Бєлгороді не працювали усі торгові центри. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков закликав росіян сидіти вдома.