Росія готується напасти на НАТО з 2026 року, – німецькі спецслужби

Журналісти отримали доступ до урядового звіту розвідки, яка вважає, що РФ може піти на конфронтацію з країнами Балтії або з Фінляндією.

Німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку Росії. Вона готується до війни проти НАТО з 2026 року. Про це повідомляє Business Insider.

Росія вже третій рік веде повномасштабну війну проти України. Бойові дії перейшли у війну на виснаження з десятками тисяч жертв. Хоча РФ і залучає в Україні значні сили і ресурси, Західні спецслужби все більше стурбовані можливою ескалацією.

Згідно з джерелами видання, у федеральному уряді Німеччини циркулює аналіз німецьких спецслужб, згідно з яким Росія готується до війни з однією з країн НАТО. Росія нарощує виробництво зброї, передислоковує війська, а також реорганізовує російську армію. Все це може свідчити про підготовку Кремля до війни з НАТО.

"Уже не можна виключати", що РФ нападе принаймні на одну з частин натовської території. За оцінками розвідки це може статися від 2026 року. Потенційний напад може відбутись на Фінляндію або одну з країн Балтії. Німецькі спецслужби не робили подібних заяв публічно.

Також стверджується, що інші країни Альянсу поділяють занепокоєння щодо зростання військової міці РФ та потенційної подальшої конфронтації. Проте це не обовʼязково призведе до війни. Бо американська розвідка не бачить небезпеки у середньостроковій перспективі нападу РФ на НАТО. Російські армії знадобиться від пʼяти до восьми років, щоб відновитись на рівень, який вони мали перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Нагадаємо, 14 березня Володимир Путін пригрозив світу новою зброєю і ядерною установкою в космосі.

11 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони не бачать загрози нападу з боку ЗС РФ, бо воюють в Україні.