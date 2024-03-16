Командира ДШРГ "Русич" Мільчакова зарахували до "українських нацистів": він образився (фото)

Окупант подав позов до суду на МЗС Росії, бо ті використали його фото. В Міністерстві закордонних справ заперечують причетність до виготовлення брошури.

Командир ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков подав позов до МЗС Росії через своє зображення у брошурі про "українських нацистів". Про це пише російське видання ASTRA.

Так, окупанту на очі потрапила брошура про світовий нацизм, яку поширювало російське дипвідомство. Там він виявив свою світлину. На ній фотографією військовослужбовця Міноборони проілюстровано текст: "Ян Мельников — член анархічного угруповання "Пошуг". Засновник групи "Білорусь" у складі українського націоналістичного угрупування "Правий сектор"*, займався вербуванням та навчанням білоруських бойовиків".

В Міністерстві закордонних справ відкараскалися від причетності до виготовлення брошури.

Повідомляється, що окупант Мільчаков подав позов до суду ще перед Новим роком, але заяву прийняли на розгляд лише нещодавно. Суд призначив розмову на 18 квітня.

Хто такий Мільчаков

Про Олексія Мільчакова громадськість дізналася 2011 року, коли тоді ще 20-річний неонацист опублікував у соціальній мережі "ВКонтакте" фотографії, на яких він вбиває цуценя, потім відрізає йому голову і з'їдає його м'ясо. У 2014 році він вирушив на Донбас і заявив, що поїхав туди "щоб убивати", оскільки "відчуває азарт мисливський", і називав себе нацистом.

За даними української прокуратури, Мільчаков воював із червня 2014 року до серпня 2015 року на чолі ДШРГ "Русич". У вересні 2014 року Мільчаков організував засідку неподалік селища Привітне Слов'яносербського району Луганської області, внаслідок якого загинуло близько 40 військовослужбовців батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Під час війни на Донбасі Мільчаков фотографувався на тлі трупів убитих українців. Він також відрізав у вбитих українців вуха і вирізав на їхніх тілах свастику.

Нагадаємо, що окружний суд Гельсінкі в понеділок, 18 грудня, узяв під варту одного з лідерів російського угруповання "Русич" Воїслава Тордена, більш відомого як Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні.