За словами журналістів, у літака не було GPS військового рівня або засобів для відбиття ракетного удару, незважаючи на те, що він пролітав недалеко від російської території.

Літак Королівських ВПС Великої Британії, яким свого часу користувався король і принц Вільям, не був оснащений системою радіоелектронної боротьби, з огляду на все, через спроби скоротити державні витрати. Про це повідомляє The Mirror.

Сигнал літака з міністром оборони Грантом Шаппсом на борту заглушили під час польоту з Польщі біля Калінінграда.

Сигнал GPS та інтернет-з'єднання літака виявилися заблокованими приблизно на 30 хвилин. Відповідальність за це поклали на Володимира Путіна.

Тепер же з'ясувалося, що в літака не було GPS військового рівня або засобів для відбиття ракетного удару, попри те, що він пролітав недалеко від російської території. На цьому ж літаку літав король, принц Вільям і прем'єр-міністр Ріші Сунак. Вартість модернізації для відповідності всім військовим стандартам оцінюють приблизно у 200 мільйонів фунтів стерлінгів (233 млн євро).

Повідомляється, що літак був без протиракетних глушників і захищеного зв'язку через рішення уряду, яке зараз переглядають. Але ці роботи, як очікується, будуть проведені не раніше 2026 року, і тільки завдяки модернізації літак отримає такий самий захист, як BAE-146 Royal Flight, яким Dassault Falcon 900 прийшов на зміну.

Нагадаємо, що компанія Radia вирішила побудувати найбільший літак у світі, завдовжки більший за стадіон "Вемблі".

Також повідомлялося, що, за оцінками Forbes, у ЗС РФ залишилося приблизно 700 військових літаків.