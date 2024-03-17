"Важливіше, ніж будь-коли": чим загрожує Україні припинення підтримки від Заходу

Щоб Україна здобула перемогу над таким серйозним противником, як Росія, потрібна допомога західних партнерів. А ще — мобілізація власних ресурсів країни.

Вимоги України про додаткову підтримку з боку Заходу зараз важливіші, ніж будь-коли. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Автор матеріалу підкреслює, що війна досягла небезпечної точки. Літній контрнаступ ЗСУ, на який Україна і союзники покладали великі надії, не досяг своїх цілей, оскільки російські війська на східному фронті спочатку окопалися, а потім перегрупувалися.

"Вимоги українського президента про додаткову військову техніку і підтримку з боку Заходу іноді могли здатися "заїждженою платівкою", але зараз вони важливіші, ніж будь-коли. Затяжний конфлікт ніколи не був наміром Путіна, але чим довше він затягнеться, тим краще для нього", — пише медіа.

ЗМІ особливо наголошує на тому, що вкрай важливо, щоб за додаткової підтримки Заходу Україна не зазнала краху. Адже Росія виділяє величезну частку своїх національних ресурсів на ведення цієї війни, збільшуючи витрати на оборону на 70 відсотків цього року і підвищуючи зарплату службовцям ЗС. Щоб Україна здобула перемогу над таким серйозним супротивником, знадобиться, як зазначають високопоставлені британські військові, масове збільшення витрат як з боку офіційного Києва, так і з боку західних союзників.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо про те, що США більше не надаватимуть допомогу Україні. Це пов'язано з тим, що Вашингтон уже виділив Україні військовий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів. За словами представниці Пентагону Сабріни Сінгх, це був "унікальний випадок".

Також ми писали про те, скільки ракет ATACMS передадуть ЗСУ. За словами експерта Костянтина Криволапа, США виготовили щонайменше 2 тисячі далекобійних ракет із касетним боєприпасом, проте не всі можуть бути відправлені в Україну. Вашингтон спочатку має провести ревізію.