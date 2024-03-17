Порваний одяг і сліди від ударів: з'явилися нові подробиці затримання волонтера Тарана (фото, відео)

Відомого волонтера Кирила Тарана схопили пізно ввечері п'ять військкомів і повезли на медкомісію. Дружина та адвокат потерпілого кажуть про нанесення йому тілесних ушкоджень і відсутність реакції правоохоронців на інцидент.

У Львові працівники ТЦК затримали відомого волонтера Кирила Тарана. Дружина потерпілого Віолетта розповіла ТСН, що воєнкоми побили його та силоміць заштовхали в бус, а за день він опинився в Рівному.

За словами Віолетти Таран, волонтер повертався додому 15 березня, близько 22.00 вечора до нього під'їхали дві машини, з якої вийшли п'ять працівників ТЦК. Чоловіка відвезли на військово-лікарську комісію. Повістку йому на місці події не вручали.

"Представники ТЦК насильно запхали його в бус, завдали тілесних ушкоджень і відвезли в невідомому напрямку. Коли зв'язалася з адвокатом, чоловік на той час не знав, куди його везуть", — повідомила вона журналістам.

Віолетта додала, що вона з адвокатом викликали поліцію і військову службу правопорядку (ВСП). Правоохоронці нічим не допомогли і сказали, що в Кирила немає видимих тілесних ушкоджень.

"Залишила заяву на гарячій лінії поліції, але поліція зв'язалася зі мною тільки за півтори-дві години... Поліція не захотіла фіксувати жодних тілесних ушкоджень, а вони були — це розбиті окуляри та порвана куртка", — розповіла Віолетта і показала фотопідтвердження своїх слів.

Близько 1:30 ночі волонтер зник зі зв'язку і вийшов на нього через чотири години.

"До 6 ранку ми не знали, що з ним і що там відбувається. Хоча всередині були представники ВРП, але вони ніяк не реагували і не допомагали чоловікові. Не приймали його заяв. Потім його вивезли в Треховичі й після цього повезли в Рівне. Ми зібрали всі скарги на бездіяльність (правоохоронних органів, — ред.). Я писала онлайн-заяву в ДБР, і адвокат писала від мого імені всі заяви. Вони не приймали їх", — зазначила дружина волонтера.

Побиття і затримання волонтера співробітниками ТЦК: що кажуть адвокати

Адвокат потерпілого Анастасія Нікіфорова підтвердила відмову патрульної поліції приймати заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо Кирила Тарана.

"Зателефонували мені з колегою зі зверненням, що людину на вулиці викрали, побили й відвезли до приміщення на вулиці Лемківська. Таран не розумів, куди його повезли, оскільки ми працюємо з такими справами, ми знали, що це поліклініка, в якій проходять ВЛК ті особи, яких затримують працівники Шевченківського ТЦК і СП", — зазначила Нікіфорова.

Оскільки патрульна поліції, як запевняє адвокат, не прийняла заяву, викликали слідчо-оперативну групу, однак вона прибула майже через три години.

"Ми описали їм ситуацію та обставини. Вони зайшли туди й вийшли, також сказавши, що видимих тілесних ушкоджень немає. І на нього є наказ про мобілізацію, підписаний начальником Шевченківського ТЦК і СП. Живий підпис і печатка, хоча, як нам відомо, його тоді не було на місці, що може свідчити про підробку документів", — додала адвокат.

Близько 2:52 зник зв'язок із Тараном. Працівники Шевченківського ТЦК кричали, щоб він вимкнув телефон і поклав слухавку, після цього з ним зник зв'язок. Виходив він на зв'язок близько 6-7 ранку, зазначила вона.

Адвокат додала, що Кирило Таран не проходив ВЛК через проблеми зі здоров'ям. Він хотів написати акт, щоб йому дали час на збір документів і надання їх ВЛК, але йому в цьому відмовили.

"Проведемо розслідування": як відреагував ТЦК на інцидент із Кирилом Тараном?

Керівник Львівського обласного ТЦК Артур Ніязов у коментарі виданню ZAXID.NET повідомив, що за фактом затримання та можливого побиття волонтера 18 березня проведуть службове розслідування.

Військком обіцяє притягнути винних до відповідальності, інших подробиць щодо ситуації Ніязов не надав.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець був обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника. Після наради з обласним ТЦК вирішили, що Кирило Таран має повторно пройти ВЛК.

Фокус раніше писав, як чоловік намагався накласти на себе руки в Хустському РТЦК і СП. Прикордонники затримали його під час спроби незаконного перетину держкордону і доправили до військкомату.

Нагадаємо, 15 березня жінка "здала" чоловіка працівникам ТЦК і СП через те, що той її зрадив. Українця мобілізували на роботі.