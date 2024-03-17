"Вирішальний момент": в Іспанії заявили про загрозу існування Європи

Російська балістична ракета може долетіти до Іспанії. Суспільство це до кінця не усвідомлює, наголосила керівниця оборонного відомства країни.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна має виграти війну, адже "це вирішальний момент для Європи". Про це вона сказала в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia.

За її словами, Мадрид надалі всебічно буде підтримувати Київ. Такого ж вона очікує і від решти союзників, інакше існує ризик існування самої Європи.

"Однією з найпозитивніших речей, які сталися під час цієї війни, є єдність, яка існує між усіма країнами ЄС і НАТО. І позиція Сполучених Штатів теж важлива, попри передвиборчий момент. І позиція адміністрації Джо Байдена зараз – це повна і абсолютна підтримка України", — запевнила Роблес.

Очільниця оборонного відомства Іспанії вважає, що президент РФ Володимир Путін є величезною загрозою не тільки для сусідніх країн, а й для міжнародної спільноти в цілому.

"Зараз балістична ракета цілком може досягти Іспанії з Росії. Я хотіла б звернути увагу іспанського суспільства не це. Іноді мені здається, що ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує в цей момент. І не тільки в Україні; також у Газі та Сахелі, де я дуже песимістично оцінюю ситуацію", — розказала Роблес.

Крім того, журналісти поцікавилися у міністерки її позицією з приводу останніх заяв президента Франції Емманюеля Макрона щодо потенційної відправки західних військ в Україну. Роблес вважає, що такий крок означав би подальшу ескалацію.

"У цей час необхідно уникати ескалації будь-якою ціною. Від початку вторгнення позиція НАТО з військового погляду завжди полягала в уникненні будь-якої ескалації. Відправлення військ означало б ескалацію і навіть можливість розширення географії війни", — сказала вона.

Роблес додала, що "іспанських військ в Україні немає і не буде". Водночас Іспанія продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні.

15 березня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що потенційне введення військ НАТО в Україну означатиме збільшення ризику Третьої світової війни.

16 березня німецькі спецслужби попередили, що Росія готується до війни з НАТО з 2026 року. Потенційний напад може відбутись на Фінляндію або одну з країн Балтії.