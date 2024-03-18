Бої тривають: ЗС РФ просунулися біля Орлівки та Вербового, — DeepState (карта)

Аналітики зазначили, що активні бойові дії не припиняються в районі населених пунктів Работине і Вербове. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, повідомив, що протягом минулої доби ЗС РФ сім разів намагалися прорвати оборону в Запорізькій області.

Російські війська просунулися в районі Орлівки Донецької області та Вербового Запорізької. На Запорізькому напрямку тривають бойові зіткнення. Про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся в Орлівці та біля Вербового. Тривають бойові дії біля Роботиного, Вербового і Горьківського [Бєлгородська область]", — ідеться в публікації.

Карта боїв у Запорізькій області

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється про численні атаки противника в згаданих районах. На деяких напрямках було до 36 спроб штурму.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Перемоги Донецької області, де ЗС РФ за підтримки авіації 36 разів намагалися прорвати оборону наших військ", — ідеться в публікації.

Зазначається також, що на Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції Сил оборони в районах Роботине та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Нагадаємо, що за словами Джона Кірбі, координатора стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США, ЗСУ змушені відступати на другу і третю лінії оборони, оскільки закінчуються боєприпаси.

Також повідомлялося, що російські війська завдали масованого удару по Україні. Використовувалися Shahed і ракети різного базування.