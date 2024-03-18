Флот "зеленої води": в Індії висміяли можливості військово-морських сил Китаю (карта)

Індійські військові експерти звернули увагу на одну деталь — китайські кораблі здебільшого діяли в домашніх умовах. Тож флот НВАК лише на шляху до того, щоб стати ефективною силою у відкритому океані.

Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) налічують 340 бойових кораблів. Попри величезну міць у кількісному відношенні китайський військовий флот отримав ярлик "зеленоводного флоту", оскільки кораблі фактично завжди діяли в домашніх умовах. Про це йдеться в матеріалі The Eurasian Times.

Індійські експерти скептично відгукуються про потенціал ВМС НВАК і вважають, що китайський флот лише на шляху до того, щоб стати флотом "блакитної води", який здатний ефективно діяти на великій відстані від дому.

У матеріалі зазначено, що у сфері військово-морської переваги порівняння між ВМС Індії та ВМС НВАК часто зводиться до кількості бойових кораблів. Однак якщо китайська армада налічує понад 340 бойових кораблів, то військово-морська міць Індії полягає не тільки в кількості, а й у її зростаючих можливостях у "блакитних водах", що контрастує з можливостями Китаю.

Однак, спираючись на амбітні проєкти кораблебудування, Китай прагне до 2050 року перетворитися на справжній "блакитний" флот, про що йдеться в його "Білій книзі з оборони 2019 року". З розширенням морських інтересів Китай прискорює перехід до "захисту далеких морів", наголошуючи на необхідності забезпечення безпеки стратегічних морських ліній комунікацій.

Тим часом у міру того як Китай розширює свою морську присутність на захід, Індія стає ключовим гравцем в Індо-Тихоокеанському регіоні, вважають індійські експерти. Зі свого боку, визнаючи військово-морську міць Індії та її стратегічне географічне положення, Китай поки що утримується від прямих зіткнень на морі. Однак створення Китаєм закордонних баз, зокрема на Мальдівах, викликає стурбованість у Нью-Делі.

У відповідь на це Індія нарощує свою власну присутність на морі. Плани з будівництва військово-морської авіабази на островах Лакшадвіп свідчать про активний підхід Індії до створення противаги впливу Китаю в регіоні Індійського океану.

Крім того, Індія зміцнює військові об'єкти на Андаманських і Нікобарських островах, стратегічно розташованих у гирлі Малаккської протоки — найважливішому пункті, що перешкоджає військово-морській діяльності Китаю.

Андаманські острови Нікобарські острови

Значення цих кроків виходить за рамки територіальної оборони. Експерти підкреслюють, що контролюючи життєво важливі морські шляхи, як-от Бенгальська затока і ключові канали, Індія прагне захистити не тільки свої власні інтереси, а й інтереси міжнародної торгівлі, що проходить через ці води.

Нагадаємо, китайські інженери створили новітні датчики виявлення підводних човнів і оснастили ними субмарини НВАК. У зв'язку з цим журналісти The Wall Street Journal зазначили, що можливості підводного виявлення китайських підводних човнів змінили баланс сил у конкурентному протистоянні з підводним флотом США — це означає закінчення ери домінування американців.