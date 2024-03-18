Атаки на російські НПЗ: військовий експерт розповів, як це вплине на обстановку на фронті

За словами військового експерта Давида Гендельмана, удари по нафтопереробних підприємствах Росії негативно вплинуть на економіку, що в подальшій перспективі може позначитися і на ситуації на фронті.

Безпілотні літальні апарати з України здійснюють атаки на нафтопереробні підприємства в Росії. Ці удари тривають, становлячи серйозну загрозу для об'єктів РФ. Кремль стикається з труднощами в повному захисті своїх НПЗ. Про це заявив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, поточні атаки на нафтопереробні заводи в Росії являють собою прямий економічний удар. Він також попередив про можливі наслідки для ситуації на фронті, зазначаючи, що в разі продовження ефективних ударів по подібних підприємствах противника це може вплинути на загальну обстановку.

Давид Гендельман підкреслив, що ці удари насамперед спрямовані на економічне підривання окупантів. При цьому він наголосив, що це не вплине на обстановку на полі бою надто швидко, оскільки російська армія не залежить від нафтопродуктів із цих заводів, а має власні запаси палива.

"Усе залежить від того, як довго і з якою результативністю ще триватиме ця повітряна кампанія. Якщо так піде далі, то рано чи пізно може дійти до впливу на поле бою", — наголосив він.

У будь-якому разі, економічна шкода для Росії стає значущою перевагою для України в період воєнних дій, навіть якщо це не позначається на обстановці на фронті в найближчій перспективі.

Нагадаємо, що загалом БПЛА СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Слов'янський НПЗ став черговим нафтовим заводом, який українські безпілотники атакували за тиждень. При цьому ситуацію на російському ринку енергоресурсів експерти назвали серйозною, про що свідчать торги на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі. Ціна бензину в РФ досягла свого максимуму за півроку, а її зростання за день становить майже 2%.