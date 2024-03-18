"Була ейфорія": Україна на два роки "запізнилася" зі зміцненням оборони, — експерт

За словами директора Центру досліджень армії Валентина Бадрака, про оборонні рубежі потрібно було задуматися ще наприкінці 2022 року, коли противник почав тиснути на Бахмут. Також очікувалося, що західна допомога ніколи не припиниться.

Україна відносно пізно почала готувати фортифікаційні споруди проти російського наступу. Причина в очікуванні того, що Захід допомагатиме завжди. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю виданню LIGA.net.

За його словами, вище військове керівництво України тривалий час розраховувало на те, що союзники не перестануть допомагати Києву доти, доки війна не закінчиться. Відповідно, будівництво фортифікацій могло відтягуватися.

При цьому, продовжує директор Центру досліджень армії, величезна кількість експертних організацій регулярно закликали не недооцінювати російських окупантів.

"Але була певна ейфорія і була певна така думка, що західна допомога ніколи не припиниться. Ніхто ніколи не міг собі уявити асиметричний удар антизахідного блоку у вигляді нападу ХАМАС на Ізраїль. Ніхто після цього не міг уявити, що після цього ворожі спецслужби спрацюють дуже потужно. І також ніхто не міг уявити, що Америка відсторониться", — заявив Валентин Бадрак.

Окремо було зазначено аналітиком, що українські лідери мали б почати говорити про зведення фортифікацій ще в листопаді-грудні 2022 року. Саме тоді "стало очевидно, що починається шалений тиск на Бахмут".

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, який вигляд мають українські фортифікації під Харковом. Один із бійців бригади "Сталевий кордон", яка перебуває на Харківщині вже 7 місяців, зазначає, що основним в укріпленнях є саме безпека, адже три накати колод, що зверху засипані землею, дають змогу витримати пряме влучання 152-мм снаряда.