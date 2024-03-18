Міг подряпати собі обличчя для симуляції: у ТЦК прокоментували спробу самогубства в туалеті

Українець, якого нібито затримали за спробу нелегального перетину кордону, намагався накласти на себе руки у військкоматі. В ТЦК заявили, що він поводився неадекватно та міг бути під дією наркотиків.

16 березня у ЗМІ повідомили, що затриманий під час спроби втекти за кордон українець спробував накласти на себе руки у вбиральні військкомату. В Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) дали офіційний коментар щодо інциденту.

У військкоматі повідомили, що йдеться про Хабарова Євгенія Володимировича 1996 року народження, який має реєстрацію у Харкові. Інцидент стався в стінах Хустського районного ТЦК 14 березня.

Напередодні, 13 березня, прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону та направили його на уточнення військово-облікових даних. Під час проходження медогляду у місті Іршава Хабаров заявив, що не має довіри до ВЛК, тому його перевели до ТЦК у місті Хуст.

У Закарпатському обласному ТЦК наголосили, що в Хустському військкоматі порушний поводився "неадекватно". Він вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони.

Як пояснила пресслужба, черговий помітив, що українець довго не виходить з туалету. Тоді він зайшов до приміщення й знайшов військовозобов’язаного на підлозі — без свідомості та зі слідами крові поруч. Хабарову надали невідкладну домедичну допомогу, після чого госпіталізували.

"На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин", — заявили у ТЦК.

Повідомляється, що згодом у спідній білизні чоловіка знайшли пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. П’ять з десяти таблеток були відсутні.

У Закарпатському обласному ТЦК запевнили, що жодної фізичної сили у військкоматі до Хабарова не застосовували, а подряпини на обличчі він "міг заподіяти собі сам з метою симуляції".

"Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які гідно виконують поставлені завдання", — додала пресслужба.

Публікація Закарпатського обласного ТЦК про спробу самогубства Євгенія Хабарова Фото: Скриншот

Нагадаємо, інцидент коментувала дівчина Євгенія Хабарова. Вона заявляла, що прикордонники викрали чоловіка з готелю та відвезли до КПП, де почали звинувачувати в спробі втечі за кордон. Українка стверджувала, що над її коханим знущались — "виривали волосся, тягали по асфальту, принижували та били по усьому, що можна".

У Львові працівники ТЦК затримали волонтера Кирила Тарана. З’явилося відео, на якому видно, що його силою заштовхували в бус. Дружина чоловіка Віолетта розповіла, що її коханого побили та за день доправили у Рівне.