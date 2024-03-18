"Мало нікому не здасться": в якому стані знаходиться ядерна зброя РФ, — експерт (відео)

Як розповів старший науковий співробітник інституту ООН Павло Подвиг, адежність ядерних систем Росії становить 95-98%. Це саме стосується стану боєзарядів.

Росія може підтримувати свою ядерну зброю у робочому стані. Захід боїться і не хоче це перевіряти. Про це у коментарі " 24 каналу " розповів старший науковий співробітник інституту ООН з вивчення проблем роззброєння та проекту ядерного озброєння Росії Павло Подвиг.

За його словами, в РФ розробкою ядерної зброї займаються підрозділи державної компанії "Росатом". А ось за експлуатацію боєзарядів відповідає 12 головне управління Міноборони Росії. Цей інститут було сформовано ще 1940-1950-х роках.

"Ядерний арсенал, а саме ядерні частини та боєзаряди, підтримуються в робочому стані та в належній готовності. Традиція відповідального ставлення до утримання ядерної зброї існує, і особливих сумнівів у цьому немає", — сказав експерт.

За словами Подвигу, можна припускати, що ядерна зброя, як і будь-яка інша система, схильна до різних несправностей. Немає впевненості у тому, що воно працюватиме добре. Проте надійність ядерних систем Росії становить 95-98%. Це саме стосується стану боєзарядів.

"Навіть якщо уявити, що цей показник буде 50% або навіть 25%, то мало нікому не видасться. Не можна розраховувати на те, що якісь компоненти цієї системи виявляться менш надійними, ніж можна уявити", – сказав Подвиг.

За словами наукового співробітника, на Заході ніхто не хоче перевірити, чи справді ядерна зброя РФ перебуває в такому стані. Більше того, навіть за низької надійності цих систем ефект, який принесе використання ядерної зброї, буде катастрофічним.

Павло Подвиг про стан ядерного арсеналу РФ (дивитися з 13:40)

Нагадаємо, 13 березня президент РФ Володимир Путін заявив про готовність застосувати ядерну зброю. За словами глави Кремля, якщо США проведуть ядерні випробування, Росія піде на аналогічний крок. Застосовувати зброю масової поразки Москва за умови виникнення загрози існуванню самої РФ