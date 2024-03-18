Мобілізація в РФ: Згурець відповів, коли Путін зможе відправити новобранців на фронт (відео)

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Україна намагається оцінити всі ризики можливого рішення Кремля про оголошення масового призову. Насамперед необхідно посилити оборону.

Після виборів президента в Російській Федерації можуть оголосити загальну мобілізацію, яка матиме певні наслідки. Україна при цьому враховує усі можливі ризики. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, навіть якщо найближчим часом Володимир Путін заявить про те, що потрібно "кинути" більше людей на службу, лише до початку осені йому вдасться сформувати боєздатні сили.

"Ми намагаємося спрогнозувати чи буде широкомасштабна мобілізація на Росії і як вона вплине на лінію фронту. Це питання поки залишається без відповіді, тому що, якщо ми подивимося на лінію фронту та на дії російської армії, наступ якої триває з жовтня минулого року за семи напрямками, то єдиний результат противника — захоплення Авдіївки та спроба розвинути наступ на захід від цього міста", — заявив Сергій Згурець.

Водночас, продовжує експерт, достовірно невідомо, чи справді президент Росії оголосить мобілізацію. Одні говорять про те, що це станеться, інші переконані, що противник будуватиме призов на грошової мотивації.

У такий спосіб йому вдасться набирати по 30-45 тисяч осіб на місяць, чого нібито має бути достатньо, щоб підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій, каже Сергій Згурець.

У той же час загальна мобілізація теж вимагатиме часу на підготовку нових бійців — як мінімум 3-4 місяці. Відповідно, лише до початку осені Кремль зможе отримати ті сили, на які розраховує зараз. У будь-якому разі Україна враховує всі ці ризики разом із партнерами.

"Якщо оголосять мобілізацію на Росії в 300-400 тис., то треба подивитися, якою технікою це буде забезпечено. І в нас буде певний час, щоб зробити ставку на покращення лінії оборони, фортифікацій, збільшення кількості засобів ураження, тих самих дронів... Звичайно, оцінити повні ризики, пов'язані з готовністю Росії до чергового наступу, поки що досить складно. Цей процес має прораховуватись нашим військово-політичним керівництвом", — підсумував Сергій Згурець.

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що Росія готова провести тотальну мобілізацію в окупації, про що заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, противник незаконно включив захоплені області України до свого Південного військового округу. Тепер усі процеси відбуватимуться у рамках російської бюрократії.