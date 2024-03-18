В Україні зниклих безвісти будуть шукати за допомогою спеціальних груп: деталі

Уряд погодив, що Генштаб ЗСУ може створювати спеціальні пошукові групи. Координаційний штаб отримає право вести переговори з представниками місій, громадських об'єднань та фізичними особами, які залучені до діяльності на тимчасово захоплених територіях для розшуку осіб.

На засіданні уряду було схвалено проєкт змін до статті 11 закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин". Про це у своєму Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, документ пропонує визначити на час воєнного стану та впродовж одного року після його скасування повноваження Генштабу ЗСУ відносно створення пошукових груп. Їх створення буде відбуватися за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Крім того, передбачається, що Координаційний штаб отримає право вести переговори з представниками гуманітарних місій, громадських об'єднань, фізичними особами, які залучені до діяльності на тимчасово захоплених територіях для розшуку осіб, що зникли безвісти за особливих обставин.

Починаючи з травня минулого року, в Україні діє Єдиний реєстр осіб, що зникли безвісти На той час офіційно вдалося підтвердити близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин – через воєнні дії.

До реєстру зазвичай вносять всі дані про військовослужбовців, які перебувають у розшуку. Причому українські Збройні сили самостійно починають здійснювати розшук та передачу інформації до реєстру у разі наявності підстав вважати, що військовий зник безвісти чи потрапив у полон.

Кабмін у вересні 2023 року прийняв постанову щодо передачі функцій уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти до Міністерства внутрішніх справ, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. З того часу МВС координує розшук осіб та функціонування реєстру, Міністерство оборони – розшукує тіла загиблих, а Координаційний штаб – проводить обмін тілами загиблих.

Нагадаємо, що 18 березня в інтерв'ю "Фокусу" дружина військовополоненого Олена Добича розповіла, скільки українських військових у полоні.