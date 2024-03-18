Для атак по Україні Росія використовує супутникові знімки, придбані у США, — ЗМІ

Журналісти вважають занадто великою кількість збігів, коли після фото починаються удари ракет по українських містах.

Для завдання ударів по Україні крилатими ракетами Росія, скоріше за все, використовує супутникові знімки, отримані від американських компаній. Про це йде мова у матеріалі видання The Atlantic із посиланням на джерело у військовій сфері.

Зазначається, що послідовність є цілком зрозумілою: спочатку супутник робить знімки місця, а вже за декілька днів чи тижнів стає відомо про приліт туди ракети. Іноді буває так, що ще один супутник додатково робить зображення, ймовірно, аби перевірити ступінь завданої шкоди.

"Показник збігів, коли після фото починаються удари, є занадто великим для того, щоб вважатися випадковістю", — наголосили автори матеріалу.

Автори матеріалу наголошують, що збіги все ж таки трапляються, проте підозрілих випадків стає більше, тому що велика кількість компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують перелік архівних зображень, де зазначено дату та координати. Саме там можна побачити десятки тисяч зображень, зроблених в Україні з підозрілими закономірностями.

Станом на зараз відомо про сотні таких випадків. Однак в Україні кажуть, що продовжують спостерігати за прольотами російських супутників, і ще не так давно вважали, що Росія не зможе скористатися сателітами союзників для своєї вигоди.

"Нам було складно собі уявити ще шість місяців тому, що приватні компанії здійснюватимуть продаж супутникових знімків в чутливих районах. Проте досить непросто повірити у випадковість цих збігів", — стверджує український високопосадовець у військовій сфері.

Також у Міноборони України не виключають, що РФ може купувати супутникові знімки в США завдяки стороннім компаніям, і що ці зображення "можуть застосовуватися у збройній агресії проти України".

Нагадаємо, що 19 січня цього року в мережі показали знімки затонулого в Криму корабля "Тарантул".