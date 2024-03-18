Президент Румунії дав згоду на перевезення територією країни далекобійної зброї для України, – ЗМІ

У листі керівник держави повідомив представників парламенту про те, що погодив транзит в Україну переданого Фінляндією обладнання та навчання близько 50 українських військових.

Президент Клаус Йоганніс схвалив навчання українських військових у Румунії, а також транспортування територією країни далекобійної зброї для українських військових. Про це повідомляє Digi24.

Тренування стосується десятків військових, які навчатимуться користуватися літаками F-16 на військовій базі у Фетешті. У листі керівник держави повідомив представників парламенту про те, що погодив транзит в Україну переданого Фінляндією обладнання та навчання близько 50 українських військових.

Навчання українських пілотів на F-16 у навчальному центрі на території країни. Інформацію від керівника держави передано комісіям з питань оборони. У залі голосування відбудеться у законодавчому органі на наступному спільному пленарному засіданні.

Влада не повідомила подробиці, коли саме розпочнуться відповідні навчання. Джерела Digi24 інформують про те, що кажуть, що українські військові прибудуть на територію авіабази Фетешті цього літа. Очікується, що навчання пілотів F-16 завершиться наприкінці року.

"Голова держави також дав зелене світло деяким військовим транспортам, які прямують до України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня видання Еuronews повідомило, що на території Румунії розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО у всій Європі. Вартість такого проєкту оцінюють у 2,5 мільярда євро. За інформацією медіа, площа військового обʼєкту, де постійно проживати зможуть не лише військовослужбовці, а й їхні родини, становитиме 2800 гектарів, а загальний периметр – 30 кілометрів.