Професіоналізм і підготовка. Як армії США зберегти престижність

Носити форму армії США — це честь і відповідальність, яка має відображатися в кожному військовому. Військовий Гері Брайто описав сучасні труднощі в армії та як зберегти її престижність.

За свої майже 37 років служби я бачив силу військового професіоналізму в дії — у мужності та відданості наших солдатів, командирів і цивільних фахівців на полі бою та в гарнізоні. Я переконався в цій силі, спостерігаючи, як командир роти доводить свою професійну компетентність і лідерські якості під час бесіди в Національному навчальному центрі, підбиваючи підсумки бойових дій. Я відчув її, потискаючи руку старшому сержанту Ешлі Булу — втіленню характеру і душі нашої професії та найкращому сержанту 2023 року. А лише кілька тижнів тому я побачив її, дивлячись, як рядовий Джамавіус Каррі (на фото вгорі) очолює своє шикування, декламуючи "Солдатське кредо" на випускній церемонії курсу базової підготовки. Наша професія дає нам можливість виправдовувати довіру, створювати згуртовані та дисципліновані команди, навчати наших солдатів, командирів і цивільних, а також створювати атмосферу, в якій не допускається негідна поведінка. У мінливому світі наша професія лежить в основі всіх наших переваг, але всі ці якості потрібно постійно культивувати, інакше вони атрофуються.

Фокус переклав статтю Гері Брайто про те, як зміцнити фундамент професіоналізму в армії США.

Армія є частиною американського суспільства загалом і завжди відображатиме його риси — не можна припускати, що динаміка подій в Америці не вплине на нашу професію. Зміни в уподобаннях і світогляді поколінь впливають на прояв професійних якостей у наших лавах, але це розмаїття може також привести до появи нових ідей. Хоча ЗМІ, які женуться за сенсаціями, привертають увагу до кожного промаху й іноді не помічають зусиль щодо поліпшення ситуації, це також дає можливість підкреслити цінність нашої служби. Мабуть, найголовніше: наші супротивники стають сильнішими з кожним днем і шукають будь-яку можливість звести нанівець наші переваги, але водночас ставлять перед нами нові цілі. У процесі перетворення армії ми будемо покладатися на наших людей, щоб випередити потенційних супротивників. Наша професійна система продовжуватиме випускати неперевершених солдатів і лідерів, які слугують основою могутності Америки.

Основа могутності американської армії — професійна армія Фото: DVIDS

Дійсно, саме наші люди дають нам найбільшу перевагу. Жодна інша армія не може похвалитися настільки дисциплінованими, навченими і підготовленими солдатами, здатними діяти самостійно, ухвалювати складні рішення і працювати у складі згуртованих команд. Усі ці наші переваги випливають із наших унікальних професійних інститутів.

Протягом багатьох років покоління армійських командувачів керували цією силою. Наші професіонали завжди черпали уроки з поточних воєн і конфліктів, щоб удосконалювати методи навчання і підготовки, коригуючи нашу культуру і системи відповідно до мінливого суспільства. У середині XX століття соціологи Семюел Гантінгтон і Морріс Яновіц розглянули питання про те, як демократія може утримувати велику постійну армію, і створили основоположні концепції цієї професії, які ми використовуємо й сьогодні. У наступні десятиліття такі армійські лідери, як генерали Вільям ДеПуї та Донн Старрі, а також нещодавно створені Командування підготовки та доктрини і Командування військ, працювали над подоланням наслідків війни у В'єтнамі та формуванням професіоналізму й дисципліни в добровольчих силах, які тільки-но зароджуються.

Сьогодні наш професійний обов'язок — врахувати наслідки воєн одного покоління, конфліктів, що тривають в Україні, Ізраїлі та інших гарячих точках по всьому світу, поточні проблеми з рекрутингом персоналу та різноманітні суспільні чинники, щоб визначити, як наша професія повинна адаптуватися, щоб зберегти свою життєздатність. У неспокійному світі, де багато переваг, які ми колись вважали само собою зрозумілими, стають ілюзорними, настав час зосередитися на професіоналізмі нашої армії. У цій статті я маю намір започаткувати таку дискусію. Як я вже говорив у нещодавньому епізоді подкасту War on the Rocks, наш обов'язок як військового командування — уточнити й оновити наше розуміння того, що собою являє армія, проаналізувати, що ми вже робимо для її підтримання та зміцнення, впорядкувати й раціоналізувати наявні програми та визначити, куди рухатися далі. Однак керівники вищої ланки не можуть зробити це самотужки. Це наша професія, і нам потрібні солдати всіх видів служби — дійсної, гвардійської та резервної — щоб генерувати й просувати ідеї.

Армійська професія та професіоналізм

Перш ніж ми зможемо визначити, як удосконалити нашу професію, нам потрібно домовитися про те, що вона собою являє. Це добре вивчена територія, і я не можу стверджувати, що маю якесь нове, провидницьке визначення, яке кардинально змінить нашу траєкторію. Однак ця тема — особиста, і в кожного з нас є своя точка зору. Спільне визначення і деякий загальноприйнятий лексикон допоможуть просунутися в дискусіях.

Військовослужбовець — це щось більше, ніж компетентність, характер і відданість окремих солдатів, молодших офіцерів, прапорщиків, офіцерів і цивільних спеціалістів армії в наших лавах Фото: US Army

Армійська доктрина визначає професію як "діяльність солдатів і цивільних осіб в армії, чиї спільні зусилля спрямовані на розробку етичних норм, створення, підтримку та застосування сухопутних військ, які служать під керівництвом цивільної влади і уповноважені захищати конституцію, права та інтереси американського народу". Це досить хороша відправна точка, але найважливіше те, що наше нинішнє розуміння професії містить у собі дві основні складові: саму професію і професіоналів, яких вона випускає. Ці два компоненти тісно взаємопов'язані, взаємно відтворюючи і вдосконалюючи один одного. Такий поділ може здатися зайвим, але я вважаю, що він дасть нам змогу зосередитися на конкретних аспектах кожної зі сторін і спрямувати потенційні рішення туди, де вони матимуть найбільші наслідки.

Наша професія — це щось більше, ніж компетентність, характер і відданість окремих солдатів, молодших офіцерів, прапорщиків, офіцерів і цивільних спеціалістів армії в наших лавах. Вона також повинна включати в себе системи, за допомогою яких ми розвиваємо досвід, підзвітність і відповідальність. Ця складна система формує професійних воїнів, які б'ються і перемагають у війнах нашої країни в рамках правових, моральних та етичних норм нашої професії.

Об'єктивно експертиза, яку ми надаємо нашій нації і яку не може надати ніхто інший, полягає у веденні бойових дій. Армія зобов'язана мати добре навчених солдатів і компетентних командирів, щоб відповідати цій вимозі, і системи, які наша професія використовує для збереження цієї компетентності, мають життєво важливе значення. Ці системи мають починатися із заохочення і модерації різноманітних дискусій про війну і суміжні галузі за допомогою написання і поширення статей, результатів досліджень, експериментів і конференцій серед наших професіоналів і пов'язаних з ними акторів (аналітичних центрів, наукових кіл, промисловості тощо). Однак це не просто інтелектуальна вправа. Наша мета — підготувати бойових експертів і компетентних фахівців. Тому наша система генерації знань має йти далі, перетворюючи ці міркування на знання (доктрини, програми навчання, сценарії тренувань тощо), а потім передавати ці знання новим професіоналам через навчання та розвиток лідерів.

Наша професія також вимагає системи самоконтролю, яка визначає, кого ми залучаємо, утримуємо і просуваємо. Нам довіряють виживання нашої нації та життя її молоді. Ми по праву несемо відповідальність за цю довіру. Ґрунтуючись на нашій присязі, "Етиці воїна" та "Цінностях армії", наша професія виховує солдатів і командирів із характером завдяки добре налагодженим системам відбору, просування, утримання, навчання та розвитку лідерів. Завдяки цим механізмам підзвітності ми формуємо індивідуальний характер, щоб виробляти найкращих солдатів і громадян.

"Нам довіряють виживання нашої нації та життя її молоді", — Гері Брайто Фото: US DoD

Довіра в поєднанні з якісною підготовкою та розвитком лідерів життєво важлива для забезпечення готовності та професіоналізму нашої армії. Ця довіра ґрунтується на відповідальності, яку наша професія проявляє по відношенню до своїх членів, і на відданості наших професіоналів своїй професії. Піклуючись про потреби солдатів, надаючи їм навички та ресурси для повноцінного і здорового життя і наставляючи їх на шлях до кращого майбутнього, ми демонструємо цю відповідальність і заслуговуємо на їхню прихильність. Поточні програми, що визначаються Army People Strategy, — профілактика, якість життя, розвиток життєвих навичок тощо — є яскравим проявом цієї відповідальності і мають постійно вдосконалюватися, щоб відкрити можливості перед нашими командирами на всіх ешелонах.

Створені в армії системи експертизи, підзвітності та відповідальності формують компетентних і відданих своїй справі професіоналів із характером. Однак не ці системи в сукупності формують культуру. Радше, наша професія — це цілісна структура, що дає змогу командирам армії створювати позитивну культуру, яку я визначаю як клімат і середовище, які не терплять таких руйнівних чинників, як сексуальні домагання, напади чи будь-які форми дискримінації, і водночас сприяють згуртованості, гідності й повазі до всіх, хто склав присягу.

Що ми робимо для цього?

Я залишаюся оптимістом. Армійська професія не зламана, просто нею потрібно ретельніше керувати. Хоча важливо наголошувати на таких недоліках, як проступки солдатів і командирів, нестача фізичної підготовки, згубна поведінка та багато іншого, ми — як єдина команда — зобов'язані займатися цією професією, щоб виховувати солдатів і командирів, які володіють характером, компетентністю і відданістю, і формувати позитивну організаційну культуру. Для цього ми будемо постійно вдосконалювати і покращувати нашу професійну систему, щоб забезпечити цілеспрямованість, розстановку пріоритетів і підзвітність.

Сержант-майор армії за підтримки Командування підготовки та доктрини армії США, Командування військ і всієї армії спробував відновити ключову роль сержантів через оновлення "Синьої книги" та відродження тренувань і тестування із загальної підготовки на ешелоні. Але поки керівники всіх ешелонів не зроблять це пріоритетом, ми продовжуватимемо стикатися з проблемами. Ми також маємо поєднувати ці зусилля з розвитком лідерів через навчання на місцях і подальше вдосконалення на рівні підрозділів на всіх ешелонах, щоб примножити базові компетенції наших професіоналів.

Люди повинні залишатися відданими цінностям і своїй місії; однак і у військових є професійні обов'язки

Примножуючи наш досвід, ми працюємо над розвитком професійного дискурсу, який спонукає наших лідерів думати і писати про те, чим ми займаємося. Одночасно ми прагнемо розширити обізнаність наших солдатів і командирів прямими методами. Нарешті, ми вкладаємо кошти в раціоналізацію наших систем розроблення доктрин і програм навчання, щоб забезпечити швидке впровадження уроків і нових ідей.

Навіть характер наших окремих солдатів і командирів слід розглядати як результат діяльності наших систем професіоналізму. Звісно, окремі проблеми з порушеннями і недисциплінованістю почасти неминучі, як і в будь-якій іншій організації. Але ми не можемо і не будемо просто звалювати недисциплінованість солдатів на цінності поколінь або небажання молодших командирів стежити за дотриманням стандартів, так само як і не можемо вважати постійні промахи старших чинів "винятковими випадками". Оскільки ми постійно трансформуємося, у нас є можливість проаналізувати, як ми приймаємо людей до армії, навчаємо їх наших цінностей і культури (протягом усієї кар'єри, а не лише під час навчання), оцінюємо дотримання наших норм і відповідальної поведінки, а також відбираємо їх для просування службою та на відповідальніші посади. Ми започаткували ці процеси за допомогою ефективнішого навчання культури під час базової підготовки та підвищення рівня професійної військової освіти, оцінювання майбутніх командирів батальйонів і бригад та наголошування на важливості нашої присяги.

Нарешті, ми часто розглядаємо прихильність наших солдатів і командирів своїй професії як вулицю з одностороннім рухом. Люди повинні залишатися відданими нашим цінностям і своїй місії; однак і ми маємо професійні обов'язки — піклуватися про наших людей, забезпечувати їхні потреби та потреби їхніх родин, створювати безпечні й здорові умови для їхньої роботи та життя, а також готувати їх до майбутнього у формі або поза нею. Безперервні зусилля з удосконалення основних навичок солдатів і керівників, надання командирам ресурсів для створення здорової атмосфери в командах і зменшення проявів згубної поведінки, а також збільшення інвестицій в ініціативи з поліпшення якості життя є свідченнями нашої прихильності цим обов'язкам.

Що ви можете зробити? Заклик до дії

Перше і найважливіше, що ми всі можемо зробити, — це визнати, що наша професія не стоїть на місці. Хоча, безумовно, наша професія лежить в основі всіх наших чеснот, я знову нагадую вам, що її потрібно постійно культивувати, інакше вона атрофується. Ця проста істина — і відповідна вимога до кожного професіонала глибоко замислитися про свою професію, обговорити її з колегами, придумати рішення і втілити їх у життя — найважливіше, що ми можемо зробити. Наші професіонали зобов'язані активніше висловлюватися з відповідних тем у повсякденному спілкуванні, а також писати для різноманітних видань, щоб поширювати накопичений досвід і налагоджувати діалог. Якщо ця стаття доб'ється хоча б цього, це вже буде достатньо.

Носити форму армії США — велика справа. Ця честь і відповідальність мають відображатися в кожному Фото: DVIDS

Кожен із нас має робити все можливе, щоб службою можна було пишатися. Носити форму армії США — велика справа. Ця честь і відповідальність мають відображатися в кожному з нас. Після тривалого терміну служби, особливо після багаторазових відряджень, легко стати похмурим і цинічним, забувши, навіщо ми взагалі прийшли в армію. Але я кидаю виклик кожному з вас: відвідайте випускний курс базової підготовки, базових офіцерських курсів або школи кандидатів в офіцери (або хоча б пригадайте свій власний) та подивіться на відчуття обов'язку в очах кожного нового солдата та гордість у кожному членові сім'ї. Домогтися приналежності до нашої професії непросто — як і повинно бути, — а кожен підрозділ, офіцерська школа, відомство та факультет мають плекати гордість за службу.

Ми всі знаємо, що наші професійні лави величезні. Вона складається з незліченних підрозділів, команд, управлінь і відділів, у яких служать люди з усіх верств суспільства. Я закликаю кожного військовослужбовця і цивільного співробітника армії взяти на себе відповідальність за свою частину професії. Кожен із нас — незалежно від звання, фахової спеціалізації чи призначення — може вдосконалити ціле, покращуючи його частини.

Це ми й будемо захищати.

Про автора

Гері Брайто — генеральний командувач Командування підготовки та доктрини армії США. Він відповідає за зміцнення армійського професіоналізму, підготовку наступного покоління солдатів і командирів, а також за надання комплексних рішень для армії майбутнього. Раніше він обіймав посаду заступника начальника штабу G-1 у штаб-квартирі армії і виконував різні польові та штабні функції, включно з відрядженнями до Іраку та Афганістану.