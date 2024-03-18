США розробили альтернативу постачання ракет для ППО України, — генерал-майор запасу СБУ (відео)

У разі критичної ситуації Україна отримає необхідне озброєння, але це може бути менша кількість ракет до відповідних систем, аніж зараз, як вважає колишній заступник голови СБ України Віктор Ягун.

У вересні 2023 року, коли ситуація з постачанням зброї до України погіршилася, США розробили кілька схем можливих варіантів заміни ракет із американських складів і підприємств. Подробиці повідомив в ефірі телеканалу "Прямий" генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, колишній заступник голови СБ України.

Він розповів, що з Японією була домовленість щодо такого постачання. Країна має ліцензію на виробництво відповідних ракет. На його думку, в разі критичної ситуації, враховуючи цей механізм, Україна отримає необхідне озброєння.

"Можливо, не в тій кількості, в якій потрібно, але вони будуть у нас", — пояснив Ягун.

Колишній заступник голови СБ України назвав постачання зброї серйозним питанням. Він пригадав досвід Ізраїлю, коли під час нападу на країну терористичного угруповання ХАМАС не вистачало ракет до систем ППО.

"Виснаження систем ППО — це досить проблематична річ. Я сподіваюся, що і наша влада, і наші союзники зрозуміють, що дня нас це критично", — додав Віктор Ягун.

ППО України та її ймовірне виснаження

Британська газета The Telegraph 16 березня повідомила про те, що Україна зіштовхнулася із серйозною кризою боєприпасів, а ракети для системи протиповітряної оборони можуть закінчитися вже до кінця місяця. У низці публікацій експерти висловили занепокоєння тим, що українці втрачають спроможність захиститися від ракетних ударів і нападів безпілотників російських окупантів, як ті, що сталися в пʼятницю, 15 березня, в Одесі, де внаслідок атаки було вбито 20 людей.

Нагадаємо, 18 березня, як повідомило видання Digi24, президент Румунії дав згоду на перевезення по території країни далекобійної зброї для України. У листі керівник держави повідомив представникам парламенту про те, що погодив транзит в Україну переданого Фінляндією обладнання та навчання близько 50 українських військових.