Не F-16: які борти є ідеальними винищувачами під час війни (відео)

Літак F-35B може сідати вертикально та злітати з пробігом усього у 200 метрів. Проте на малих майданчиках потрібно забезпечити швидке розгортання всієї інфраструктури, розповіли експерти.

Винищувачі F-35B призначені для авіаносців, проте цей борт також можна експлуатувати в екстремальних умовах. Детальніше про це розповіли в Defense Express.

Експерти зауважили, що F-35B — це літак STOVL, який може сідати вертикально й злітати з пробігом у 200 метрів. Цей борт повинен стати основним бойовим літаком Корпусу морської піхоти й основною частиною авіакрила на універсальних десантних кораблях. Літак використовується для авіаносців класу Queen Elizabeth у Великій Британії, для Cavour в Італії та для Izumo в Японії.

Експлуатація F-35B в екстремальних умовах

У Defense Express зауважили, що F-35B можна експлуатувати в екстремальних умовах, а саме з дуже коротких ділянок автотрас, мінімальним обслуговуванням та постійно перебуваючи в маневрі. Влітку 2023 року в Каліфорнії Корпус морської піхоти США провів маневри Obsidian Iceberg з відпрацюванням експедиційної бойової операції, де винищувачі базувалися на імпровізованих аеродромах, а не кораблях.

"Це більше відпрацювання тактики для тихоокеанського театру воєнних дій з його мережею островів, це по суті те, з чим можуть зіткнутися будь-які повітряні сили на класичному сухопутному театрі воєнних дій", — йдеться в повідомленні.

Експерти наголосили, що окрім можливостей F-35B сісти й злетіти з малих майданчиків, потрібне швидке розгортання на них всієї інфраструктури. Для цього морпіхи США використовують конвертоплани V-22 Osprey, перевозячи необхідне обладнання, боєприпаси і паливо. Також потрібне забезпечення чистоти злітного майданчика. Проте забезпечується експлуатаційна мобільність авіаційної компоненти завдяки можливостям логістики й характеристикам F-35B.

Які країни використовуються F-35B не для корпусу морської піхоти й ВМС

Йдеться про Сінгапур, який закупив 12 винищувачів F-35B. Аналітики розповіли, що головна мета — це забезпечення можливостей експлуатації авіації в умовах удару по авіабазах.

"Причини цього також зрозуміли, більша вартість льотної години та більша вартість самого F-35B", — пояснили в Defense Express.

Винищувач має підйомний вентилятор за кабіною пілота, який поєднаний з двигуном системою передач, та специфічну систему з поворотом сопла двигуна.

Нагадаємо, 15 січня у ЗМІ розповіли про військові навчання НАТО з відпрацюванням вторгнення російських військових. Для цього Велика Британія направила 20 тисяч військовослужбовців армії, флоту і ВПС.

У жовтні 2023 року оглядачі Defence One розповіли про те, що існує щонайменше 14 різних версій винищувачів F-35 Lightning II. Це сталося через те, що в 1990-х роках Пентагон ухвалив рішення про створення літака, проте не визначився з його конструкцією.