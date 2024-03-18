Схвалив особисто Шольц: у ФРН розслідують витік розмови про передачу Україні Taurus, — ЗМІ

За словами журналістів, у розпорядженні ЗМІ потрапила частина спеціального засідання комітету оборони. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бреєр розповів там про технічні процедури та експлуатацію ракети Taurus.

У Німеччині можуть почати розслідування у зв'язку з можливим розголошенням секретів Комітету з оборони Бундестагу. Йдеться про фрагмент засідання, на якому обговорювали поставки Taurus в Україну і наслідки цього рішення для Німеччини. Про це пише німецьке видання Rheinische Post.

За словами журналістів, у розпорядженні ЗМІ потрапила частина спеціального засідання комітету оборони. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бреєр розповів там про технічні процедури та експлуатацію ракети Taurus.

Повідомляється, що під час наради Бреєр роз'яснив технічну та експлуатаційну процедуру контролю над цілями. Процедура включає в себе обробку великої кількості даних спеціальними технічними системами. Щоправда, такі системи існують в обмеженій кількості. Доставка їх в Україну може послабити обороноздатність ФРН.

Журналісти отримали лист голови комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, у якому йдеться про те, що в засіданні взяли участь близько 105 осіб, серед яких представники федерального уряду.

Також ситуацію прокоментував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що не повинно бути видачі секретів. Він схвалив запуск розслідування.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus для України, а в Бундестазі — проти. На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС Даніеля Каспари, голосування в Страсбурзі показує, наскільки "ізольованим" є уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні "зі своєю лінією".