РДК і ЛСР знищили російську РЕБ "Житель": яких втрат зазнали ЗС РФ на Бєлгородщині (фото)

На фото з моментом знищення російської техніки помічено безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Російські добровольці уразили техніку ворога в районі селища Красна Яруга Бєлгородської області.

Російські добровольці знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби "Житель" в районі селища Красна Яруга Бєлгородської області. Про це повідомили в пресслужбі Легіону "Свобода Росії" в Telegram.

"Силами та засобами російських визвольних сил, у районі Красної Яруги було знищено систему РЕБ "Житель". Працюємо далі!", — розповіли російські добровольці.

Знищення російської техніки Фото: Легіон "Свобода Росії" Знищення російської техніки Фото: Легіон "Свобода Росії"

В Telegram-каналі "Тиск" зауважили, що на фото зі знищенною російською технікою видно інтерфейс БПЛА типу "Орлан-10".

"Що цікаво — на фото чітко видно інтерфейс російського БПЛА "Орлан-10", — йдеться у повідомленні.

РЕБ "Житель": що відомо

РЕБ "Житель" — автоматизована станція постановки перешкод. РЕБ здатна перехоплювати та придушувати канали управління дронами.

РЕБ "Житель" Фото: Вiкiпедiя

БПЛА типу "Орлан-10": що відомо

Російський дрон "Орлан-10" призначений для ведення спостереження за обʼєктами у важкодоступній місцевості. Як силову установку БПЛА використовує двигун внутрішнього згорання.

БПЛА типу "Орлан-10" Фото: Facebook

Рейд російських добровольців у РФ

12 березня російські добровольці прорвали кордон в Курській та Бєлгородській областях. 18 березня начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що бійці РДК продовжуватимуть бойові дії на території РФ та не зупинятимуться.

Цього ж дня у ЗМІ розповіли, що російські добровольці перебувають за декілька кілометрів від ядерного сховища. За інформацією російських джерел, ядерної зброї на обʼєкті нібито немає.

Нагадаємо, 17 березня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що військова операція бійців РДК, батальйону "Сибір", легіону "Свобода Росії" та добровольців з Ічкерії — це лише початок боротьби за майбутнє Росії.