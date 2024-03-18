"Рік якісної перемоги": у США розповіли, чи є в Україні зброя для знищення Кримського мосту

Українські військові отримають снаряди 150-го калібру та зможуть задіяти літаки F-16 у війні вже цього року, сподівається сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що українські військові зможуть "перевернути" Кримський міст за допомогою ракет ATACMS. Про це він повідомив під час брифінгу в Києві, передає "РБК-Україна".

Він вважає, що цього року Україна отримає зброю від США, яка так необхідна.

"Ось що, я сподіваюся, станеться у 2024 році. Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не тільки утримувати територію, а й чинити подальший тиск на росіян у 2024-му, що ви отримаєте ATACMS і перевернете міст, який з'єднує Крим із Росією. Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових", — сказав Ліндсі Грем.

Також він зауважив, що українські бійці отримають снаряди 150-го калібру, та сподівається, що цього року ЗСУ задіють винищувачі F-16 у війні проти Російської Федерації.

Він додав, що важливо, аби законопроєкт про мобілізацію був ухваленим. Грем наголосив, що потрібно "ввести в справу нових людей". Він сподівається, що буде рух щодо проєкту закону так, аби восени було більше військо, які "можна буде кинути в бій".

Нагадаємо, 10 січня військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що не можна прогнозувати руйнування чи пошкодження Кримського мосту. Оскільки потрібно знати коли та в яких обсягах зʼявляться військово-технічні засоби для цього.

16 січня колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес повідомив, що Кримський міст — вразливе місце окупантів. З його слів, зруйнувати конструкцію можна за допомогою української уяви та інновацій, а саме за допомогою комбінації різних інструментів.