Із якими психічними розладами чоловіка не мобілізують до ЗСУ: повний список

ВЛК може визначити чоловіка непридатним до військової служби з подальшим виключенням з обліку. У випадку обмеженої придатності особу призвуть у ЗСУ за потреби.

В Україні деякі військовозобовʼязані громадяни можуть уникнути мобілізації через певні захворювання. Видання "Факти" розповіло про розлади психіки та поведінки, які звільняють від призову.

Військовозобовʼязані з проблемами зі здоровʼям поділяються на дві категорії під час війни — обмежено придатні (їх можуть призвати за потреби з обмеженням переліку місць і спеціальностей, за якими проходитимуть службу) та непридатні (їх знімають із військового обліку).

Також існують випадки, коли може бути повторно призначене проходження ВЛК через пів року для підтвердження стану здоровʼя.

Із якими розладами психіки та поведінки не можуть мобілізувати

Чоловіків можуть визначити непридатними до військової служби з виключенням з обліку в разі різко виражених стійких психічних розладів. Ідеться про:

деменцію, органічний амнестичний синдром;

розлади психіки, особистості й поведінки через ураження головного мозку чи соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими психічними розладами через вживання алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів;

ендогенні психози з повторюваними фазами — шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою;

невротичні стани, пов’язані зі стресом, — фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота;

ангіотрофоневроз III-IV стадії;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості й емоцій, пов’язані з розладами споживання їжі та зі зловживанням речовинами, що не викликають залежність;

розлади особистості й поведінки в зрілому віці — параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні;

розлади звичок і спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції;

глибока й тяжка розумова відсталість.

У легших випадках із короткотривалими та незначними хворобливими проявами людина визнається обмежено придатною, а тому може бути призвати до ЗСУ.

Нагадаємо, адвокат Ілля Шипко розповів, що українське законодавство не забороняє одночасно призивати на службу декількох працездатних чоловіків із однієї родини.

Раніше виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно заявив, що громадяни з високими офіційними посадами можуть уникнути мобілізації, якщо сплачуватимуть значні податки. Він наголосив, що в Україні багато чоловіків отримують зарплату понад 35 тисяч гривень.