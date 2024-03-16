Мобілізація в Україні: кого з родини не можуть призвати до ЗСУ

Наразі українське законодавство не забороняє ТЦК мобілізовувати одночасно батька та сина. Однак існують певні виключення для окремих категорій громадян.

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В Україні під час мобілізації можуть призвати на службу декількох працездатних чоловіків з однієї родини. Про це повідомив адвокат Ілля Шипко.

Українське законодавство не передбачає заборони щодо мобілізації працездатних чоловіків з однієї родини, в результаті відсутня законодавча заборона на одночасний призов батька і сина.

"Якщо батько та син/сини є придатними до військової служби та досягли мобілізаційного віку, вони можуть бути мобілізовані навіть одночасно. Проте, варто розуміти, що є винятки для певних категорій осіб і тоді така мобілізація може не відбутись", — сказав адвокат.

За словами Шипко, в родині, де є, наприклад, жінка з інвалідністю, не можуть бути призвані батько й син. Згідно із законом України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" хтось один повинен доглядати за нею, а тому має право на відстрочку. Законодавство не визначає, хто саме має право на відстрочку, а тому "батько та син мають особисто між собою вирішувати, хто буде мобілізованим", зауважив адвокат.

Також не може бути мобілізований чоловік разом зі своїм батьком, якщо в того є троє дітей на утриманні до 18 років. Оскільки, відповідно до статті 23 закону України, батько матиме відстрочку від призову.

"На сьогоднішній день є законодавча можливість одночасно мобілізувати батька та сина. Відсутні будь-які закони, які б могли відміняти чи забороняти таку мобілізацію", — додав він.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що ухилянтів від мобілізації можуть позбавити права керувати автомобілем.

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