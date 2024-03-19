Понад 8 млн грн, 6 квартир, 2 будинки і Lexus: що задекларував ексвійськком на Львівщині

Дружина Сергія Бабича з річною зарплатою у 91 тисячу гривень за останні чотири роки купила 5 квартир у Львові, 2 кладовки, 2 паркомісця і ще одну квартиру у Києві.

8,3 млн гривень доходів, два житлові будинки, шість квартир, декілька земельних ділянок та позашляховик Lexus задекларував у 2023 році колишній керівник Самбірського районного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) Сергій Бабич. Про це свідчить декларація уже ексвійськкома, яку він подав при звільненні з посади.

22 вересня 2023 року НАЗК виявило необґрунтовані активи у самбірського військкома на понад 4,4 млн грн. Тоді Бабич пояснив, що нерухоме майно було набуте за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол. США.

Доходи сім'ї Бабичів

Родина Бабичів задекларувала 8 млн 377 тис. гривень доходів:

1 млн 836 тис. грн — зарплата Сергія Бабича;

124 тис. грн — пенсія Сергія Бабича;

91 тис. грн — зарплата дружини, яка працює у Самбірській центральній районній лікарні;

6 млн 312 тис. грн — дохід від відчуження майна (продаж нерухомості та автівок: Toyota LC GRJ (2019 року) і Volkswagen E-Golf (2019 року).

Також 1 млн 700 тис. грн заощаджень Бабич зберігає готівкою.

Крім того, сім'я колишнього військкома має фінансові зобов’язання – дві позики, які Бабич взяв у 2021 році (100 тис. доларів) та 2022 році (60 тис. доларів).

Нерухоме майно Бабичів

Згідно з декларацією, донька Бабича Софія Бабич, влітку 2023 року стала власницею двох житлових будинків у Самборі і Самбірському районі (площею 259 кв. м за 700 тис. і площею 106 кв. м за 300 тис. грн відповідно).

А також дівчина придбала земельну ділянку площею 136 кв. м вартістю 60 тис. грн у Самборі.

Цікаво, що єдиний дохід Софії Бабич — це 13 тис. грн стипендії, яку вона отримує у Львівському національному університеті.

Крім того, дружина Бабича Ірина у травні 2022 року придбала дві квартири у Львові площею 47,4 кв. м та 48,1 кв. м відповідно за понад 1,2 млн грн, а також дві комори.

У 2021 році вона придбала два паркомісця та квартиру у Льові вартістю 1,04 млн грн, а також квартиру у Києві за 1,22 млн грн.

У 2020 році Ірина Бабич купила дві квартири у Львові вартістю понад 1,2 млн грн.

У 2023 році сам Сергій Бабич став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання коштував понад 1 млн грн.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року НАЗК виявило в заступника начальника Полтавського обласного ТЦК виявили "необґрунтовані активи". Зокрема автомобіль TOYOTA RAV4, вартість якого становить майже 1,5 мільйона гривень.

23 жовтня 2023 НАЗК провело моніторинг способу життя керівників ТЦК та СП і знайшло ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. У "лідерах" — колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисову, який збагатів на понад 188 млн грн.