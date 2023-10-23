П'ять військкомів збагатилися на 255 млн грн: в НАЗК назвали "лідерів" (фото)

Встановлено, що збагачувалися посадовці ТЦК загалом завдяки хабарам за уникнення мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК.

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НАЗК провело моніторинг способу життя керівників ТЦК та СП і виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. Йдеться про тих військкомів, на кого протягом останніх півроку порушили кримінальні справи у правоохоронних органів. Про це повідомляють на сайті НАЗК.

ДБР повідомило про підозру кільком посадовцям військкоматів за статтею "незаконне збагачення" та корупцію.

1. Ексначальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов

У липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру за статтею "незаконе збагачення" колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову. Він "збагатів" на понад 188 млн грн. Також військком свідомо ухилявся від несення служби.

Так, про Борисова заговорили, коли журналісти встановили, що його мати минулого року "придбала" віллу в Іспанії за 3,7 млн євро. НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк.

Ексначальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов

2. Начальник Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслав Кушнеров

У жовтні цього року під пильний погляд НАЗК потрапив начальник Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслав Кушнеров. Він незаконно збагатився на понад 47 мільйонів гривень. У власності його рідних виявили нерухомість та дорогі авто. Декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів, тож НАЗК направило матеріали справи до СУ ГУНП в Миколаївській області для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Начальник Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслав Кушнеров

3. Заступник начальника ТЦК Одеського обласного ТЦК Денис Галушко

Слідом за своїм керівником Євгеном Борисовим за грати може відправитися його заступник — Денис Галушко. Він обіймав посаду заступника начальника ТЦК – начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК. Моніторинг способу життя військкома виявив, що в того нізвідки з'явилися понад 14 млн грн. Його дружина, мати, теща і син стали власниками дорогих авто та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел. НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно Галушка та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Заступник начальника ТЦК Одеського обласного ТЦК Денис Галушко (зліва)

4. Очільник Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолій Пікало

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Його родичі також фігурують у справі як ті, хто зненацька став власником нерухомості та транспортних засобів і не змогли довести походження коштів, за які все це було придбане. Справу передано до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Очільник Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолій Пікало

5. Начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області

На п'ятому місці начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області Сергій Бабич. Він та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.

Начальник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич

6. Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК

Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК Едуард Бородай також набув необґрунтованих активів, які виявило НАЗК. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн. Заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з матір'ю протягом року здійснили покупок на 3,5 мільйони гривень. Під час моніторингу способу життя працівника обласного ТЦК, в НАЗК виявили невідповідність його доходів з витратами.

Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК Едуард Бородай

У травні 2023-го чоловік придбав автомобіль "TOYOTA RAV4" вартістю майже 1,5 мільйони гривень. І того ж місяця його матір купила квартиру в Полтаві на суму близько 2 мільйонів гривень. Матеріали справи передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином, під час проведення моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на 255 млн 629 тис. грн.

Встановлено, що збагачувалися посадовці ТЦК загалом завдяки хабарам за уникнення мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК.

Нагадаємо, що в ДБР повідомили про рішення суду щодо обрання запобіжного заходу працівнику ТЦК з Івано-Франківщини. Чоловіка підозрюють у допомозі групі футболістів місцевої команди, які хотіли ухилитись від справжньої мобілізації.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі група військових заштовхала у машину цивільного чоловіка. Пізніше з'ясували, що це співробітники Терцентру комплектування, які пізніше ще й побили групу затриманих.