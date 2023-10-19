Посидить в СІЗО: суд арештував військкома, який "мобілізував" футболістів, — ДБР

Командир роти охорони з Івано-Франківська три роки керував футболістами, які насправді не служили у війську. Тепер йому загрожує тюрма на термін до 12 років.

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В ДБР повідомили про рішення суду щодо обрання запобіжного заходу працівнику ТЦК з Івано-Франківщини. Чоловіка підозрюють у допомозі групі футболістів місцевої команди, які хотіли ухилитись від справжньої мобілізації. Личаківський районний суд постановив, що фігуранта арештують, але він має право вийти під заставу розміром більш як 200 тис. грн. Про перебіг справи військкома розповіла пресслужба відомства.

Львівський суддя вирішив, що військком — командир роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК та СП — відправляється під арешт. Однак він може уникнути візиту до СІЗО, якщо сплатить заставу у розмірі 214 тис. грн. Також його тимчасово усунули від виконання обов'язків.

Зазначається, що чоловіку оголошено підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу — перевищення службових повноважень людиною, яка перебуває на війську, при чому дії вчинені під час воєнного стану. Якщо визнають його вину, то можуть покарати тюремним ув'язненням на термін від 8 до 12 років.

Мобілізація в Україні: деталі справи військкома та футболістів

18 жовтня Фокус повідомив про події в Івано-Франківській області: ішлось про можливі порушення, вчинені військкомом з Прикарпаття. Згідно з повідомленням пресслужби ДБР, працівників ТЦК, який командував ротою охорони Івано-Франківського військкомату, влаштував до себе на службу сімох громадян — футболістів і тренерів місцевої команди.

Однак чоловіки насправді не проходили військову службу, з'ясували слідчі. Натомість справно отримували кошти, які держава сплачує бійцям Сил оборони. Таким чином за 1100 днів "фіктивного" перебування у війську вони поклали до кишені майже 1,5 млн грн.

Зазначимо, 1100 днів — це близько 36 місяців, тобто 3 роки. Отже, "служба" почалась задовго до початку повномасштабного вторгнення — у 2020 році (орієнтовно). Крім того, можна порахувати, скільки ж "заробили" спортсмени: отримували близько 6 тис. щомісяця завдяки тому, що "числились" в ЗСУ.

Наразі ДБР не уточнило, чи висунуто підозри спортсменам, які неправомірно отримували гроші від держави.

Нагадуємо, у Тернополі стався інцидент з місцевими працівниками ТЦК. У ЗМІ опублікували відео, на якому група військових заштовхувала у машину цивільного чоловіка. Пізніше з'ясували, що це співробітники Терцентру комплектування, які пізніше ще й побили групу затриманих. 13 жовтня фігурантам кримінального провадження оголосили про підозру.