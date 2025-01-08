На Прикарпатті чоловік обікрав піцерію, але загубив гроші дорогою додому: що вирішив суд

Навесні на Прикарпатті чоловік викрав з місцевої піцерії планшет та гроші. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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У квітні 2024 року, пізно вночі у селі Верховина Івано-Франківської області чоловік повертався додому від своєї бабусі й коли проходив повз піцерію "Едісон", помітив, що в приміщенні закладу горить світло. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Шляхом зламу навісного замка він таємно проник всередину приміщення, де помітив планшет Blackview Tab 6 ринковою вартістю 2 610 грн, підключений до зарядки, і вирішив його поцупити.

Пізніше у суді обвинувачений пояснив, що взяв гаджет як ліхтарик, аби світити собі під час дороги додому.

Також він помітив у шухляді гроші, які забрав, поклавши їх до кишені. Обвинувачений запевняв, що точної суми він не знав, оскільки не перераховував їх, а просто забрав усі наявні кошти. Як виявилося пізніше, чоловік вкрав 17 200 грн. Вже дорогою додому обвинувачений перевірив кишені й зрозумів, що гроші він десь загубив.

Наступного дня до нього прийшли правоохоронці, й чоловік повернув їм викрадений у піцерії гаджет. Поліція встановила особу зловмисника завдяки відео з камери спостереження у закладі та підтвердивши її, узявши відбитки пальців з пляшки вина Canti Pinot Grigio.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, повернувши потерпілому викрадені кошти та попросив не карати його суворо. Сам потерпілий відмовився від висування претензій до обвинуваченого.

Суд ухвалив призначити покарання підозрюваному у вигляді 5 років позбавлення волі, встановивши іспитовий термін на 1 рік і 6 місяців.

Фокус писав, що у Тернополі безхатченко просидів у туалеті до закриття піцерії, щоб потім обікрасти заклад. Зловмисник викрав з каси дев'ять тисяч гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік, якого не пустили у туалет суші-бару, оригінально помстився закладу.