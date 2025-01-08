На Прикарпатье мужчина обокрал пиццерию, но потерял деньги по дороге домой: что решил суд

Весной на Прикарпатье мужчина похитил из местной пиццерии планшет и деньги. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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В апреле 2024 года, поздно ночью в селе Верховина Ивано-Франковской области мужчина возвращался домой от своей бабушки и когда проходил мимо пиццерии "Эдисон", заметил, что в помещении заведения горит свет. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Путем взлома навесного замка он тайно проник внутрь помещения, где заметил планшет Blackview Tab 6 рыночной стоимостью 2 610 грн, подключенный к зарядке, и решил его украсть.

Позже в суде обвиняемый объяснил, что взял гаджет как фонарик, чтобы светить себе во время дороги домой.

Также он заметил в ящике деньги, которые забрал, положив их в карман. Обвиняемый уверял, что точной суммы он не знал, поскольку не пересчитывал их, а просто забрал все имеющиеся там средства. Как оказалось позже, мужчина украл 17 200 грн.

Уже по дороге домой обвиняемый проверил карманы и понял, что деньги он где-то потерял.

На следующий день к нему пришли правоохранители, и мужчина вернул им похищенный в пиццерии гаджет. Полиция установила личность злоумышленника благодаря видео с камеры наблюдения в заведении и подтвердив ее, взяв отпечатки пальцев с бутылки вина Canti Pinot Grigio.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, вернув потерпевшему похищенные средства и попросил не наказывать его строго. Сам потерпевший отказался от выдвижения претензий к обвиняемому.

Суд постановил назначить наказание подозреваемому в виде 5 лет лишения свободы, установив испытательный срок на 1 год и 6 месяцев.

Фокус писал, что в Тернополе бездомный просидел в туалете до закрытия пиццерии, чтобы потом обокрасть заведение. Злоумышленник похитил из кассы девять тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве мужчина, которого не пустили в туалет суши-бара, оригинально отомстил заведению.