"Якщо б зі мною щось сталося": мер Івано-Франківська "заповів" свої повноваження секретареві

Марцинків розповів, що час від часу їздить на лінію фронту і вже двічі був у ситуації, яка загрожувала його життю. Тому вирішив, що на такий випадок має передати місто у надійні руки.

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків у разі якщо з ним щось станеться, доручив секретарю міськради у разі потреби очолити місто. Про це він написав у своїх соцмережах.

"Просто хочу сказати: ніколи не прогинався ні під кого. А хто має свою думку, того не люблять! Тому в разі, якщо б зі мною мною щось сталося (фізично чи по-іншому), знайте — довіряю секретарю міської ради Віктору Синишину. Це порядна і відповідальна людина, яка згідно закону має право виконувати обовʼязки управління громадою", — написав він.

Причин, які спонукали його до такої публікації, він не уточнив, але його допис викликав хвилювання у містян і вони припустили, що Марцинківа хочуть "прибрати".

Через ажіотаж, який викликав його допис франківський мер змушений був згодом пояснити, що саме він мав на увазі.

"Живемо в часі війни. Час від часу я їжджу в поїздки до хлопців. Щоденно бачу, як везуть загиблих хлопців. Під час поїздок двічі був в ситуаціях, коли могло все летально закінчитись. Також бачимо, що відбувається з місцевими самоврядуванням. Є факти по інших областях. Бачимо ситуацію на Львівщині, як штрафують міських голів за мобілізацію. Бачу ситуацію із мером Києва, Ужгорода. Також, знаємо про ситуацію з Іриною Фаріон. Тому я розумію, що в час небезпеки може трапитись різне. Я не вічний", — сказав він.

Він зауважив, що може помилятися, і що важливо зберегти місцеве самоврядування.

"Все добре, наша команда працює. Я ніколи не приймав необдуманих рішень. Але я мушу про це сказати", — сказав Марцинків.

Нагадаємо, що у Львівській області взялися за міських голів, які нібито зривають плани з мобілізації громадян. Після мера Дрогобича протокол за невиконання плану отримав міський голова Борислава Ігор Яворський.