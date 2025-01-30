"Если бы со мной что-то случилось": мэр Ивано-Франковска "завещал" свои полномочия секретарю

Марцинкив рассказал, что время от времени ездит на линию фронта и уже дважды был в ситуации, которая угрожала его жизни. Поэтому решил, что на такой случай должен передать город в надежные руки.

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Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в случае если с ним что-то произойдет, поручил секретарю горсовета в случае необходимости возглавить город. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Просто хочу сказать: никогда не прогибался ни под кого. А кто имеет свое мнение, того не любят! Поэтому в случае, если бы со мной мной что-то случилось (физически или по-другому), знайте — доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину. Это порядочный и ответственный человек, который согласно закону имеет право выполнять обязанности управления обществом", — написал он.

Причин, побудивших его к такой публикации, он не уточнил, но его сообщение вызвало волнение у горожан и они предположили, что Марцинкива хотят "убрать".

Из-за ажиотажа, который вызвало его сообщение франковский мэр вынужден был впоследствии объяснить, что именно он имел в виду.

"Живем во времени войны. Время от времени я езжу в поездки к ребятам. Ежедневно вижу, как везут погибших ребят. Во время поездок дважды был в ситуациях, когда могло все летально закончиться. Также видим, что происходит с местным самоуправлением. Есть факты по другим областям. Видим ситуацию на Львовщине, как штрафуют городских голов за мобилизацию. Вижу ситуацию с мэром Киева, Ужгорода. Также, знаем о ситуации с Ириной Фарион. Поэтому я понимаю, что во время опасности может случиться разное. Я не вечен", — сказал он.

Он отметил, что может ошибаться, и что важно сохранить местное самоуправление.

"Все хорошо, наша команда работает. Я никогда не принимал необдуманных решений. Но я должен об этом сказать", — сказал Марцинкив.

Напомним, что во Львовской области взялись за городских голов, которые якобы срывают планы по мобилизации граждан. После мэра Дрогобыча протокол за невыполнение плана получил городской голова Борислава Игорь Яворский.