Мобілізація в Україні: нардеп розповів, чи буде бронь у чоловіків із зарплатою вище 35 тисяч грн (відео)

За словами Романа Лозинського, представники монобільшості хочуть запровадити бронювання для громадян із доходами понад 35 тисяч гривень, однак невідомо, чи набере ця ініціатива достатньо голосів у парламенті.

В Україні розглядають можливість бронювання від мобілізації чоловіків, які отримують зарплату, вищу за 35 тисяч гривень, і платять відповідний податок. Про ймовірність реалізації цієї ініціативи розповів депутат від партії "Голос" Роман Лозинський в ефірі телемарафону.

Нардеп зазначив, що наразі представники монобільшості планують запровадити бронь для громадян із певним рівнем доходів.

"Вони хочуть, щоб був такий фінансовий ценз, але скажу вам так: чи набере 226 (голосів — ред.) така пропозиція в парламенті, маю дуже великі сумніви", — заявив він.

Лозинський також підкреслив, що наразі розглянуто 800 із 4000 поправок до закону про мобілізацію. Крім того, за його словами, у дні розгляду народні депутати іноді повертаються до тих поправок, які вже були відхилені.

Лозинський про бронювання військовозобов'язаних

Економічне бронювання від мобілізації: що відомо

Голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю від 12 березня заявив, що наразі обговорюють дві моделі економічного бронювання.

За його словами, модель, запропонована Офісом президента, передбачає встановлення порогу в 35 000 гривень. Водночас модель, яку розробляє комітет з питань економічного розвитку, пропонує справляння додаткового військового збору за кожну заброньовану людину, незалежно від її посади, заробітної плати чи інших критеріїв.

Пізніше, 14 березня, Дмитро Наталуха повідомив, що до кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації.

Зі свого боку виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно 15 березня заявив, що в Україні значна кількість громадян отримують заробітну плату понад 35 тисяч гривень. Це, зокрема, стосується представників менеджерських позицій, як-от керівники відділів або директори, а також багатьох робочих спеціальностей.