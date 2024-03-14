Економічне бронювання — найсуперечливіший аспект в українській схемі мобілізації, — FT

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха визнав, що його пропозиція викликала негативну реакцію, однак він підкреслив, що мета цієї схеми — не врятувати людей від армії, а забезпечити додаткові фінансові ресурси для мобілізації.

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В Україні виникла дискусія і суспільний резонанс навколо плану "економічної мобілізації", особливо у світлі передбачуваної системи "зарплатного бронювання", яку вважають одним із найбільш спірних аспектів мобілізаційної стратегії. Про це пише британське видання Financial Times.

Україні потрібно мобілізувати півмільйона осіб, і зараз законодавці працюють над законопроєктом про мобілізацію, який має встановити правову основу для організації цього процесу перед очікуваною новою хвилею мобілізації. Однак нова схема викликає жваві обговорення і критику в суспільстві.

Новий закон передбачає зниження віку для мобілізації до 25 років і обов'язкову онлайн-реєстрацію для чоловіків. Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафів, включно з можливістю позбавлення водійських прав і "домашніми візитами" для тих, хто ухиляється.

Особливу увагу привертає пропозиція про запровадження системи "економічного бронювання" для працівників у секторах, які вважаються критично важливими для економіки. Спочатку планувалося включити цю систему до нового закону, однак, у зв'язку з суспільною реакцією, можливо, її буде запроваджено окремою постановою уряду або новим законодавчим актом. Згідно з новою системою, ці працівники повинні будуть платити за свою "бронь" зі своїх доходів, зазначає видання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився розкривати деталі ініціативи щодо економічного бронювання, заявивши лише про необхідність розрізнення між тими, хто "воює", і тими, хто "працює на наповнення бюджету". Голова парламентського комітету з питань оборони Олександр Завітневич висловив обережність щодо цієї ініціативи, зазначивши, що, хоча кожна копійка важлива, це питання потребує широкого обговорення, бо може розділити суспільство на бідних і багатих.

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха визнав, що його пропозиція викликала негативну реакцію, однак він підкреслив, що мета цієї схеми — не врятувати людей від мобілізації, а забезпечити додаткові фінансові ресурси для мобілізації збройних сил.

Законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію було внесено до Верховної ради наприкінці січня, і в лютому його ухвалили в першому читанні. Наразі документ перебуває на стадії розгляду в парламентському комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядають понад 4 тисячі поправок до документа. Планується, що законопроєкт буде розглянуто в другому читанні наприкінці березня, хоча терміни залежать від тривалості обговорення поправок.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що в Раді затвердили нові правки до законопроєкту про мобілізацію. Народні депутати планують скасувати право громадян на відстрочку, якщо вони здобувають другу вищу освіту або другу спеціальність. Відстрочка збережеться тільки для тих, хто навчається послідовно.