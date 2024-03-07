Робота ще триває: Стефанчук розповів, коли і як ухвалять закон про мобілізацію (відео)

За словами голови Верховної Ради, документ є одним із найскладніших, з яким коли-небудь доводилося працювати парламенту. Загалом до проєкту було внесено понад 4 тисячі правок.

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В Україні продовжують обговорювати законопроєкт про мобілізацію №10449, який ще в січні був поданий на розгляд Кабінетом міністрів. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону розповів, коли закон все ж можуть ухвалити.

За його словами, на цьому етапі текст документа перебуває на опрацюванні. Займається цим Комітет з питань національної безпеки і оборони. Очікується, що народні депутати можуть винести остаточне рішення щодо законопроєкту вже до кінця поточного місяця. Пов'язано це з певними складнощами, з якими довелося зіткнутися під час його розгляду.

"Це один із найскладніших законопроєктів, з яким працює український парламент, тому що він (документ, — ред.) стосується всіх і кожного. Дуже важливою складовою цього проєкту є питання справедливості, тому що обов'язок захищати свою країну — це загальний обов'язок, який поширюється на кожного громадянина", — заявив Руслан Стефанчук.

Після опрацювання в Комітеті національної безпеки і оборони законопроєкт буде передано до юридичного управління і тоді вже буде внесено до зали парламенту, де і відбудеться фінальне голосування. Попередньо це може статися вже наприкінці березня.

За весь час до документа подали понад 4 тисячі правок, які необхідно було розглянути і винести щодо них вердикти.

"Я наскільки знаю, робота там ще триває. Як тільки робота буде завершена, він буде переданий на роботу в юридичне управління. Там буде вичитано і після цього буде готово для внесення в зал", — додав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що в Раді затвердили нові правки до законопроєкту про мобілізацію. Народні депутати планують скасувати право громадян на відстрочку, якщо вони здобувають другу вищу освіту або другу спеціальність. Відстрочка збережеться тільки для тих, хто навчається послідовно.