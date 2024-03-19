"Не в 25 чи 27 років": сенатор-республіканець закликав українців іти в армію

На думку Ліндсі Грема, приймаючи рішення про військову службу, громадяни України не повинні орієнтуватися на ситуацію з підтримкою США.

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва закликав українських законодавців ухвалити закон про мобілізацію. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що Грем також висловився про звільнення від служби в армії чоловіків молодше 27 років.

"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це в 27 років. Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити, а не в 25 чи 27 років. Нам потрібно більше людей у цьому списку", — заявив сенатор.

Грем наголосив, що українці не повинні засновувати свої рішення про вступ до армії на підставі того, чи продовжує їх підтримувати Вашингтон.

"Що б ми не робили, ви боретеся за себе", — сказав він.

Крім того, Грем розкритикував повільні постачання Україні американських ракет великої дальності ATACMS. За словами сенатора, вони "мали бути тут ще вчора". Він також висловив сподівання на те, що Київ незабаром отримає ATACMS, щоб "можна було знести чортів міст, що з'єднує Крим із Росією".

Нагадаємо, під час візиту до Києва Ліндсі Грем також повідомив, що українські бійці отримають снаряди 150-го калібру, і висловив сподівання, що цього року ЗСУ задіють винищувачі F-16 у війні проти Російської Федерації.

Раніше, 2 жовтня, Ліндсі Грем висловив думку, що припинення допомоги США Україні може виявитися критичним для Тайваню. Він заявив, що, якщо Україна зможе перемогти Росію, у Китаю буде менше шансів вторгнутися на Тайвань.