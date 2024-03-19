Заява про відмову не допомогла: на Закарпатті чоловіків засудили за ухилення від мобілізації

За даними обласної прокуратури, обох підозрюваних визнали придатними для проходження служби, але написали заяву з відмовою. Один із них заперечує результати медкомісії та скаржиться на проблеми зі здоров'ям.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої чоловіки військовозобов'язаного віку можуть отримати повістку і вирушити служити. При цьому дехто намагається ухилитися від цього, внаслідок чого отримує вироки суду. Про кілька випадків розповіли в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, двох жителів Тячівського району Закарпатської області було засуджено до трьох років позбавлення волі за те, що вони намагалися уникнути мобілізації.

"За публічного обвинувачення Тячівської окружної прокуратури двох мешканців району засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України)", — йдеться у вироку.

Йдеться про два випадки, коли місцеві чоловіки завітали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), але вирішили відмовитися від подальшої служби. Були написані відповідні заяви.

Як заявив під час судового засідання прокурор, обидва підозрювані попередньо пройшли необхідний медичний огляд і були визнані придатними.

Водночас 40-річний мешканець населеного пункту Буштино наполягав, що має певні проблеми зі здоров'ям, у зв'язку з чим не може бути мобілізованим. Перевірки, які він пройшов в Ужгороді та Тячеві, вважає неналежними.

Другий підозрюваний, 37-річний житель села Бедевля, мотивував свою відмову від служби страхом за життя, а також тим, що утримує двох неповнолітніх доньок.

У місцевій сільській раді спростували другий аргумент підозрюваного, адже останні 3 роки діти не проживають у будинку батька.

"Наразі обидва вироки ще не набули законної сили, триває час на апеляційне оскарження", — підсумували в прокуратурі Закарпатської області.

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що народний депутат розповів, яку "лазівку" для ухильників хочуть перекрити. За словами Єгора Чернєва, чоловіки в Україні знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев'ять доглядачів.